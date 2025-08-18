The Swiss voice in the world since 1935

Guiana quer reforçar segurança na zona em disputa com a Venezuela durante eleições presidenciais

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

A Guiana vai reforçar a segurança na região do Essequibo, uma área rica em petróleo e minerais disputada com a Venezuela, durante as eleições presidenciais e legislativas de 1º de setembro, anunciou nesta segunda-feira (18) um membro da comissão eleitoral.

“Recebemos uma garantia de segurança, os planos não são definitivos”, declarou o vice-diretor de eleições da Comissão Eleitoral da Guiana, Aneal Giddings, durante uma coletiva de imprensa.

A polícia e as forças de defesa apresentaram “suas preocupações” sobre a segurança durante as reuniões preparatórias, destacou Giddings.

O presidente Irfaan Ali, com uma postura firme sobre a questão do Essequibo frente a Caracas, é o favorito nas eleições presidenciais.

Georgetown, que afirma que Caracas busca anexar dois terços do território da Guiana, sustenta que a delimitação de suas fronteiras, que data da época colonial britânica, foi ratificada em 1899 por um Tribunal de Arbitragem em Paris. Georgetown pede que a Corte Internacional de Justiça (CIJ) o confirme.

A Venezuela, por sua vez, afirma que um acordo assinado em 1966 com os britânicos em Genebra — antes da independência da Guiana — estabelece as bases para uma solução negociada fora da CIJ e sustenta que o rio Essequibo deve ser a fronteira natural, como era em 1777 durante a colonização espanhola.

Embora Caracas nunca tenha abandonado a reivindicação do território do Essequibo, a disputa reacendeu quando a petrolífera americana ExxonMobil descobriu imensas reservas de petróleo em 2015.

A Guiana possui as maiores reservas de petróleo per capita do planeta e espera que essa riqueza lhe permita sair da pobreza que afeta grande parte de sua população.

De acordo com os dados anunciados nesta segunda-feira pela comissão eleitoral, 757.690 eleitores (de uma população de aproximadamente 850 mil pessoas) estão convocados a votar em 2.790 centros de votação.

dc-pgf/lab/ial/mbj/cjc/lm/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
28 Curtidas
54 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
9 Curtidas
10 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você seria político sem receber salário?

Na Suíça, muitos políticos trabalham sem salário fixo, até no Parlamento nacional. É o sistema de milícia: servir por convicção, não por dinheiro.

Participe da discussão
27 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR