Gukesh Dommaraju, campeão mundial de xadrez mais jovem da história, vira herói na Índia

As crianças indianas querem ser como Gukesh Dommaraju. O prodígio do xadrez de 18 anos se tornou o mais jovem campeão mundial na quinta-feira (12) e se transformou em um herói em seu país.

Gukesh surpreendeu o chinês Ding Liren, último campeão, aproveitando-se de um erro no 55º movimento para abrir uma vantagem decisiva e obrigar o adversário a desistir. Ele venceu a última partida do Campeonato Mundial em Singapura e ficou com o título.

O ainda adolescente indiano bateu o recorde de precocidade da lenda russa Garry Kasparov, campeão mundial aos 22 anos em 1985.

Gukesh se tornou também o segundo enxadrista indiano a conseguir o título depois de Viswanathan Anand, cinco vezes campeão.

Nesta sexta-feira (13), a Índia e seu 1,4 bilhão de habitantes, a maioria apaixonados por críquete, festejaram seu novo herói esportivo, esperando que sua conquista inspire outros jovens.

“A maior parte das pessoas prefere o críquete na Índia, mas a vitória de Gukesh servirá como catalisador para que os pais incentivem seus filhos a jogar xadrez”, declarou à AFP Byomkesh, um treinador de xadrez que se apresentou com um único nome.

A academia de xadrez de Nova Délhi comemorou a vitória de Gukesh com os alunos comentando suas melhores jogadas.

– ‘Um momento de orgulho’ –

“Ele é um jogador difícil, que disputou o Campeonato Mundial sem problemas depois de perder a primeira partida e se manter concentrado nas 13 seguintes”, ressalta Mahir Taneja, de 12 anos.

“Meu sonho é ser campeão mundial como ele e seguir seus passos”, acrescenta o jovem enxadrista, cuja paixão contagiou sua família.

“Eu também aprendo muitas coisas e ontem, enquanto assistia à vitória de Gukesh, fiquei arrepiado porque meu filho me contava os pequenos detalhes de cada movimento entre Gukesh e Ding”, explica Mani Taneja, pai de Mahir.

“É um momento de orgulho para todos nós”, ressalta.

Filho de um médico e de uma microbiologista da cidade de Chennai, ao sul da Índia, Gukesh se tornou o grão-mestre mais jovem de seu país aos 12 anos, sete meses e 17 dias.

Ele ficou a justamente 17 dias de bater o recorde de precocidade mundial nesse nível.

Muitas vezes tímido e reservado, ele surpreendeu em abril ao se tornar o mais jovem vencedor do prestigiado torneio de candidatos, que é classificatório para o Mundial.

Depois dessa vitória, seu nome começou a aparecer nos jornais nacionais, junto com estrelas esportivas de renome como os jogadores de críquete Virat Kohli e Rohit Sharma.

– ‘Perseguir nossos sonhos’ –

Gukesh, em sua cidade natal, mostraram cartazes e fotos do novo campeão mundial nesta sexta-feira.

“Gukesh, você nos deixa muito orgulhosos e nos inspira a perseguir nossos sonhos e trabalhar ainda mais duro”, disse Emily Judith Samuel, de 14 anos.

Outra aluna, Bhavagna, afirmou que “o legado de Gukesh vai inspirar e motivar a próxima geração de estudantes”.

“As salas de aula com tabuleiros de xadrez nos ensinaram o verdadeiro valor do trabalho duro”, acrescentou.

Segundo a imprensa indiana, Gukesh abandonou a escola em período integral aos 10 anos para dedicar mais tempo ao treinamento.

O estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, anunciou uma recompensa de US$ 590 mil (R$ 3,5 milhões na cotação atual) para seu ‘menino prodígio’ Gukesh, que faturou US$ 1,3 milhão (R$ 8,1 milhões) com o título mundial em Singapura.

