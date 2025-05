Hamas anuncia que vai libertar refém israelense-americano Edan Alexander

O grupo islamista palestino Hamas anunciou, neste domingo (11), após discussões com representantes dos Estados Unidos sobre uma trégua em Gaza, que vai libertar o refém americano-israelense Edan Alexander, em cativeiro desde o ataque de 7 de outubro de 2023.

“O soldado israelense Edan Alexander, com dupla cidadania americana, será libertado como parte dos esforços para um cessar-fogo, a abertura de pontos de travessia e a entrada de ajuda e [serviços] de resgate ao nosso povo” na Faixa de Gaza, informou, em um comunicado, o Hamas, que governa o devastado território palestino.

Após o anúncio, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, insistiu em que seu país continuará com os combates na Faixa.

“De acordo com a política de Israel, as negociações ocorrerão sob fogo, com o compromisso de alcançar todos os objetivos da guerra”, assinalou o gabinete de Netanyahu em um comunicado.

Em seu anúncio, o Hamas disse estar “pronto para iniciar de imediato negociações intensivas e fazer esforços sérios para chegar a um acordo final sobre a cessação da guerra” ou “o intercâmbio de prisioneiros [reféns israelenses por presos palestinos]”.

Também sobre “a gestão da Faixa de Gaza por parte de um organismo profissional independente, com o objetivo de garantir a manutenção da calma e da estabilidade durante muitos anos, além da reconstrução e do fim do assédio” ao território.

Edan Alexander, de 21 anos, foi capturado no ataque de 7 de outubro, enquanto servia em uma unidade de elite perto de Gaza.

Em 15 de abril, o Hamas disse ter perdido contato com o grupo que o mantinha cativo em Gaza após um ataque israelense.

Das 251 pessoas sequestradas em Israel nos ataques de 7 de outubro de 2023, 58 continuam em cativeiro em Gaza, incluídas 34 declaradas mortas pelo Exército israelense.

A família de Alexander foi informada sobre sua “possível libertação nos próximos dias”, anunciou, em um comunicado, o Fórum de Famílias de Reféns, o principal grupo que reúne em Israel os parentes dos sequestrados em poder do Hamas.

O anúncio do grupo islamista ocorre antes da visita ao Oriente Médio do presidente americano, Donald Trump. O magnata republicano visitará a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos de 13 a 16 de maio.

