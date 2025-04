Incêndio em restaurante na China deixa 22 mortos

Pelo menos 22 pessoas morreram nesta terça-feira (29) no incêndio de um restaurante durante a hora do almoço em uma cidade do nordeste da China, informou a mídia estatal.

O fogo começou pouco depois do meio-dia em um estabelecimento da cidade de Liaoyang, a 580 quilômetros ao nordeste de Pequim, na província de Liaoning, indicou a televisão estatal CCTV.

Segundo um balanço provisório, o incêndio causou 22 mortes e deixou três feridos, indicou a CCTV.

Vários vídeos divulgados por veículos chineses mostram enormes chamas devastando parte de um edifício em uma área urbana e uma fumaça negra que se eleva até o céu.

Em outras imagens verificadas pela AFP e publicadas no Douyin, a versão chinesa do TikTok, os socorristas transportam uma vítima em uma maca e vários bombeiros combatem o fogo com mangueiras.

Os gerentes do restaurante foram “presos pela polícia” e “uma investigação está sendo realizada”, disse a agência oficial de notícias Xinhua.

Por sua vez, o presidente Xi Jinping lamentou “grandes perdas humanas” e afirmou que o incêndio é uma “lição extremamente dolorosa”, em declarações divulgadas pela Xinhua.

“Tem-se que fazer todo o possível para tratar os feridos, garantir uma atenção adequada após o falecimento das vítimas e consolar suas famílias, identificar rapidamente as causas e estabelecer responsabilidades”, acrescentou.

Os bombeiros mobilizaram um total de 22 caminhões e 85 agentes, segundo a Xinhua, e indicaram que as operações de resgate “terminaram”.

Uma mulher que trabalha em um restaurante próximo disse que soube do incêndio pela imprensa. “Não sabíamos e seguimos trabalhando como se nada tivesse acontecido”, disse por telefone sem querer se identificar.

Os incêndios mortais são frequentes na China, já que as medidas de prevenção são insuficientes ou não cumpridas.

