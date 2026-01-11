The Swiss voice in the world since 1935
Israel realiza novos bombardeios no sul do Líbano

O Exército israelense realizou novos bombardeios neste domingo (11), após uma nova “ordem de evacuação” para um vilarejo no sul do Líbano devido a ataques à infraestrutura do Hezbollah, informou a agência de notícias libanesa NNA. 

Esses ataques ocorrem depois de o Exército libanês anunciar, na quinta-feira, que havia concluído o desarmamento do Hezbollah, grupo pró-Irã, no sul de Litani, a cerca de 30 km da fronteira com Israel, em conformidade com o acordo de cessar-fogo de novembro de 2024 entre Israel e o movimento libanês. 

A NNA informou que “aviões de combate inimigos lançaram mais de dez bombardeios” contra o vilarejo de Kafr Hata (sul), localizado ao norte do rio Litani, causando “danos significativos” a edifícios. 

O Ministério da Saúde libanês afirmou que “um bombardeio do inimigo israelense contra um carro em Bent Jbeil, no sul do Líbano, causou uma morte”. 

Anteriormente, o porta-voz do Exército israelense em árabe, coronel Avichay Adraee, disse na rede X que a “infraestrutura militar” pertencente ao Hezbollah na vila de Kafr Hata seria atacada “em breve”, “em resposta às suas tentativas ilegais de restabelecer suas atividades na região”.

Em uma entrevista à televisão estatal neste domingo, o presidente libanês Joseph Aoun disse que as armas do Hezbollah “superaram sua razão de ser” como meio de dissuasão.

“Mantê-las hoje se tornou um peso para sua comunidade e para todo o Líbano”, afirmou, ao confirmar que “tomou-se a decisão” de desarmar o Hezbollah.

A NNA reportou ataques israelenses às localidades de Mahmudiyeh, Al Dimasqiyeh e Al Bureij, assim como outras na região de Jezzine, sem relatos de vítimas. 

No entanto, a maioria das localidades atingidas pelos ataques de domingo, assim como Kafr Hata, está situada a norte do rio Litani. 

O Exército israelense já havia anunciado ataques na quinta e na sexta-feira contra o Hezbollah em diversas áreas do sul do Líbano, visando “depósitos de armas e um local de produção de armamentos usados para reabastecimento e reforço militar”. 

O Líbano está sob intensa pressão dos Estados Unidos para desarmar o Hezbollah, que se encontra enfraquecido após a guerra com Israel. 

