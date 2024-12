Jay-Z é acusado em um processo civil de estuprar uma adolescente junto com Diddy

O músico e produtor Jay-Z foi acusado em um processo apresentado no domingo de estuprar uma adolescente de 13 anos junto com a estrela do hip hop Sean Combs, conhecido como Diddy, no ano 2000, segundo documentos judicias. Jay-Z nega tais acusações.

Um processo atualizado em um caso civil contra Combs alega que Jay-Z, cujo nome é Shawn Carter, e Combs estupraram a jovem em uma festa que ocorreu após o MTV Video Music Awards em setembro de 2000.

“Outro famoso ficou olhando enquanto Combs e Carter se viravam para agredir a menor. Muitas outras pessoas estavam presentes na festa, mas não fizeram nada para impedir a agressão”, lê-se na denúncia.

“Carter esteve com Combs em muitos dos casos descritos. Ambos agressores devem enfrentar a Justiça”.

Jay-Z foi identificado originalmente no processo como “Celebridade A”, disse a atualização do processo, ao acusar Carter de apresentar uma contestação “frívola”.

O denunciante não é identificado no processo.

Jay-Z contra-atacou o advogado que estava à frente do caso, acusando-o de ser um “ser humano deplorável”.

“Meu advogado sofreu uma tentativa de chantagem, chamada carta de processo, de um ‘advogado’ chamado Tony Buzbee. O que ele havia calculado era que a natureza dessas acusações e o escrutínio público me fariam querer chegar a um acordo. Não, senhor, teve o efeito contrário! Me fez querer desmascará-lo como a fraude que é”, dizia um comunicado publicado no X pela gravadora de Jay-Z, Roc Nation.

“Essas acusações são de natureza tão atroz que o imploro que apresente uma denúncia penal, não civil! Quem quer que seja que cometa crime semelhante contra um menor deve ser preso, não concorda? Essas supostas vítimas merecem justiça verdadeira se esse for o caso”, acrescenta.

Carter, de 55 anos, é um bilionário produtor de discos e empresário que começou como rapper e agora é casado com a diva pop Beyoncé.

Buzbee, o advogado que apresentou o processo contra Jay-Z, declarou à AFP que “o texto fala por si só. Esse é um assunto muito sério que será resolvido nos tribunais”.

O rapper Combs foi acusado em separado de tráfico sexual e associação ilícita.

Os procuradores federais alegam que Combs, também de 55 anos, abusava sexualmente de mulheres e as obrigava a participar de orgias com drogas mediante ameaças e violência.

Ele se declarou inocente de todas as acusações e seu julgamento penal está previsto para que comece em 5 de maio de 2025.

Combs também vem enfrentando uma série de processos prometidos por advogados, entre eles Buzbee, que afirmou em outubro que mais de 100 supostas vítimas planejavam entrar com ações legais contra ele.

