Jovem britânico se declara culpado do assassinato de três meninas que desencadeou graves distúrbios

O jovem britânico que assassinou três meninas no norte da Inglaterra em 29 de julho, provocando violentos protestos anti-imigração no Reino Unido, se declarou culpado nesta segunda-feira (20), no início de seu julgamento em Liverpool.

Axel Rudakubana, de 18 anos, admitiu os assassinatos de Bebe King, Elsie Dot Stancombe e Alice da Silva Aguiar, de 6, 7 e 9 anos, respectivamente, que ocorreram em uma aula de dança temática da cantora Taylor Swift em Southport, no noroeste da Inglaterra.

O esfaqueamento desencadeou distúrbios em dezenas de cidades, alimentados por agitadores de extrema direita, em meio a rumores sobre o suspeito, que o apresentavam erroneamente como um solicitante de asilo muçulmano.

O acusado, nascido no País de Gales e de origem ruandesa, um país com uma fé predominantemente cristã, é julgado pelo assassinato das três meninas, além de ferir outras oito crianças e dois adultos.

Embora a pista terrorista não tenha se sustentado na investigação, a polícia informou que o jovem também foi acusado de produzir ricina, um veneno extremamente tóxico, e de possuir um manual de treinamento da Al-Qaeda.

Rudakubana admitiu um total de 16 acusações, incluindo três de assassinato, 10 de tentativa de assassinato, além de produção de ricina e posse do manual da Al-Qaeda.

Vestido com um agasalho cinza, o jovem se recusou a ficar de pé no tribunal nesta segunda-feira e permaneceu em silêncio, exceto para dizer a palavra “culpado” quando as acusações lhe foram apresentadas. O juiz anunciou que tornará a sentença pública na quinta-feira.

Os distúrbios posteriores a esse ataque duraram vários dias, com manifestantes atacando hotéis que abrigavam solicitantes de asilo e mesquitas, e entrando em confronto com a polícia e com contramanifestantes.

O primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, que assumiu o poder pouco antes, denunciou os protestos da “extrema direita” e prometeu a máxima firmeza aos perpetradores dessa violência.

Em meados de dezembro, mais de 410 pessoas foram condenadas em todo o país em relação a esses distúrbios, incluindo mais de 360 que foram condenadas à prisão.

Dois homens foram condenados a nove anos de prisão, a punição mais severa já imposta na repressão à violência.

O príncipe William e sua esposa Kate visitaram Southport em outubro, prestando homenagem às meninas e àqueles que ajudaram a resgatar as vítimas.

O evento foi o primeiro compromisso conjunto do casal desde que a princesa terminou sua quimioterapia.

