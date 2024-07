Judoca Rafaela Silva perde disputa do bronze nos Jogos de Paris

(Reuters) – A judoca brasileira Rafaela Silva, campeã olímpica da Rio 2016, perdeu nesta segunda-feira a disputa da medalha de bronze na categoria até 57 quilos dos Jogos de Paris devido a uma punição sofrida no “golden score”.

Campeã mundial em 2013 e 2022, Rafaela foi derrotada na disputa pelo bronze pela japonesa Haruka Funakubo, em luta definida somente após mais de cinco minutos de “golden score”, após empate durante o tempo regular do combate.

Com as duas judocas punidas com dois “shidos” cada, Rafaela levou a terceira e definitiva punição por ter iniciado um golpe com contato de cabeça diretamente no solo, uma espécie de “mergulho”.

No trajeto até a disputa pela medalha de bronze em Paris, a brasileira de 32 anos venceu Maysa Pardayeva, do Turcomenistão, e Eteri Liparteliani, da Geórgia, antes de ser derrotada na semifinal pela sul-coreana Mimi Huh.

O Brasil conquistou suas primeiras medalhas nos Jogos de Paris no domingo — prata para Willian Lima e bronze para Larissa Pimenta no judô e bronze para Rayssa Leal no skate street.

(Por Tatiana Ramil, em São Paulo; Edição de Pedro Fonseca)