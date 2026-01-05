The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Justiça francesa condena assediadores de Brigitte Macron a até 6 meses de prisão

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
4 minutos

A Justiça francesa impôs, nesta segunda-feira (5), até seis meses de prisão a assediadores nas redes sociais de Brigitte Macron, esposa do presidente francês, por afirmarem em termos “depreciativos” que ela seria um homem, boatos que correram o mundo.

Emmanuel Macron, de 48 anos, e sua esposa, de 72 anos, conheceram-se quando ela lecionava artes cênicas em seu liceu e, nos últimos anos, decidiram combater judicialmente, na França e nos Estados Unidos, notícias falsas sobre sua relação. 

O último caso na França remonta a 2024, quando Brigitte Macron denunciou à Justiça que os rumores sobre sua suposta transexualidade afetaram seu entorno e a ela própria, explicando que seus netos ouviram que “sua avó é um homem”. 

Um tribunal de Paris condenou oito pessoas a penas entre 4 e 8 meses de prisão com suspensão da pena por sua “vontade de prejudicar a demandante” em termos “depreciativos” sobre seu sexo e sua “suposta pedofilia”, disse seu presidente, Thierry Donnard. 

Um nono acusado, ausente da audiência, foi condenado a seis meses de prisão. E ao último das 10 pessoas julgadas foi imposto o cumprimento de um curso de prevenção contra o ódio online. 

As informações falsas começaram com a eleição de Macron em 2017 e viralizaram, especialmente nos Estados Unidos, impulsionadas pela podcaster de extrema direita Candace Owens, próxima ao movimento trumpista MAGA. 

“Eu luto constantemente. Quero ajudar os adolescentes a combater o assédio. Mas se eu não (…) der o exemplo, vai ser difícil”, afirmou Brigitte Macron no domingo. 

– “Suspensão das contas” –

Os réus considerados mais influentes receberam as penas mais altas, porém com suspensão de cumprimento em estabelecimento fechado: oito meses para o escritor Aurélien Poirson-Atlan, conhecido como Zoé Sagan nas redes sociais, e seis para a médium Amandine Roy e o galerista Bertrand Scholler. 

Também estão proibidos de usar as redes sociais durante seis meses. 

“O importante são os cursos de prevenção e a suspensão das contas” de alguns dos autores, estimou Jean Ennochi, advogado de Brigitte Macron, após a divulgação da decisão. 

Todos os condenados, entre 41 e 65 anos, deverão frequentar um curso de conscientização sobre o “respeito às pessoas no espaço digital” e pagar uma multa solidária de 10 mil euros (R$63.490,00). 

Durante o julgamento, a maioria dos réus expressou indignação por ter de justificar comentários “satíricos” e invocou a liberdade de expressão ou o direito de informar uma verdade, em sua opinião, “escondida”. 

Perante uma sala lotada, a filha da vítima, Tiphaine Auzière, descreveu o impacto dessa desinformação mundial na saúde da mãe, “permanentemente em alerta” face à contestação constante da sua “identidade”. 

O questionamento do sexo biológico de esposas de mandatários ou de ex-primeiras-ministras é uma tática de desinformação frequentemente usada nas redes sociais para desgastar lideranças políticas. 

A ex-primeira-ministra neozelandesa Jacinda Ardern, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama e Begoña Gómez, esposa do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, foram alvos desse tipo de boato. 

A Justiça francesa chegou a condenar Roy, em 2024, por difamar Brigitte Macron, ao afirmar que ela nunca existiu e que na realidade é seu irmão Jean-Michel Trogneux após mudar de sexo, mas foi absolvida em recurso. Os autores do processo recorreram da absolvição.

chg/tjc/sag/jc/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR