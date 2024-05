Justin Bieber e Hailey esperam seu primeiro filho

Justin Bieber e Hailey anunciaram nesta quinta-feira (9), pelas redes sociais, que esperam seu primeiro bebê.

O jovem e midiático casal publicou de forma conjunta no Instagram uma sequência de imagens, sem legenda, nas quais aparecem em uma sessão fotográfica que destaca a barriga de Hailey, 27 anos. A modelo e empresária americana estaria no sexto mês de gestação, segundo o portal TMZ.

Nas imagens, Hailey usa um vestido de renda branco, véu e óculos de sol. A filha do ator Stephen Baldwin posa para Justin, que a fotografa em algumas delas. No vídeo que abre a publicação, o casal, que oficializou a união em 2018, aparentemente renova seus votos matrimoniais.

Tiradas em local não identificado, as fotos movimentaram a internet e geraram milhões de curtidas e comentários de felicitações de famosos e fãs.

O cantor canadense, de 30 anos, ganhou fama na adolescência e se tornou um nome de destaque na cena pop com sucessos como “One Time”, “Baby” e “What Do You Mean?”. Já Hailey trabalhou como modelo para gigantes como Ralph Lauren, Guess e Tommy Hilfiger e depois lançou a marca de maquiagem e cosméticos Rhode.

