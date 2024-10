Kamala diz que EUA manterá ‘pressão’ sobre Israel por cessar-fogo

afp_tickers

3 minutos

Os Estados Unidos não vão reduzir a “pressão” sobre Israel e os países do Oriente Médio para que alcancem um acordo sobre os reféns e um cessar-fogo em Gaza, afirmou a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris em uma entrevista publicada neste domingo (6).

Washington está trabalhando com Israel na ajuda humanitária e “na necessidade de que se chegue a um acordo que liberte os reféns e gere um cessar-fogo. E não vamos deixar de exercer essa pressão sobre Israel e na região, incluídos os líderes árabes”, disse Kamala ao programa “60 Minutes” da emissora CBS, segundo trechos de uma entrevista publicados neste domingo.

Contudo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, “não ouve”, afirmou Kamala, segundo os trechos da conversa que será exibida na íntegra pela CBS na segunda-feira.

A candidata presidencial do Partido Democrata argumentou que os esforços dos Estados Unidos “resultaram em uma série de movimentos na região por parte de Israel”.

Ao mencionar o recente ataque iraniano com mísseis contra Israel, insistiu em que, para os Estados Unidos, era “imperativo fazer tudo o que for possível para permitir que Israel se defenda deste tipo de ataque”.

Neste domingo, véspera do aniversário da ação sem precedentes do Hamas em 7 de outubro de 2023, Israel está em alerta máximo.

O país do Oriente Médio agora concentra suas atenções no norte, contra o grupo pró-iraniano Hezbollah, aliado do Hamas no Líbano, e prometeu responder ao ataque iraniano.

Em 7 de outubro do ano passado, o Hamas e outros grupos palestinos atacaram Israel, matando 1.205 pessoas, a maioria civis, de acordo com um cálculo da AFP baseado em números oficiais israelenses e incluindo reféns que morreram ou foram mortos no cativeiro na Faixa de Gaza.

Desde então, pelo menos 41.870 palestinos, a maior parte civis, foram mortos na campanha de represália militar israelense na Faixa de Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde do território palestino governado pelo Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

Quando o entrevistador perguntou se os Estados Unidos têm um “aliado real e próximo” em Netanyahu, Kamala respondeu que há uma “pergunta melhor: temos uma aliança importante entre o povo americano e o povo israelense? E a resposta a essa pergunta é sim”, disse.

bur-st/bbk/dg/mel/rpr/yr