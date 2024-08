Kamala Harris escolhe governador de Minnesota, Tim Walz, como vice de chapa

Por Andrea Shalal, Jarrett Renshaw, Nandita Bose e Richard Cowan

WASHINGTON, 6 Ago (Reuters) – A candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, escolheu o governador de Minnesota, Tim Walz, para ser seu companheiro de chapa, nesta terça-feira, optando por um defensor de políticas progressistas e um orador direto do coração dos EUA para ajudar a conquistar eleitores brancos e rurais.

Kamala anunciou sua escolha em uma mensagem de texto aos apoiadores.

“Tenho o prazer de partilhar que tomei a minha decisão: o governador de Minnesota, Tim Walz, vai se juntar à nossa campanha como meu companheiro de chapa”, disse ela. “Tim é um líder testado em batalha que tem um histórico incrível de fazer coisas para as famílias de Minnesota. Eu sei que ele trará essa mesma liderança de princípios para nossa campanha e para o gabinete do vice-presidente.”

Walz, um veterano de 60 anos da Guarda Nacional do Exército dos EUA e ex-professor, foi eleito em um distrito de tendência republicana na Câmara dos Deputados dos EUA em 2006 e serviu 12 anos antes de ser eleito governador de Minnesota em 2018.

Como governador, Walz promoveu uma agenda progressista que inclui refeições escolares gratuitas, metas para combater as mudanças climáticas, cortes de impostos para a classe média e expansão das licenças remuneradas para trabalhadores de Minnesota.

Walz há muito defende os direitos reprodutivos das mulheres, mas também demonstrou uma tendência conservadora ao representar um distrito rural na Câmara dos EUA, defendendo os interesses agrícolas e apoiando o direito às armas.

Kamala Harris, filha de imigrantes da Jamaica e da Índia, opta por um político popular do Meio-Oeste cujo Estado natal vota de forma confiável nos democratas nas eleições presidenciais, mas está perto de Wisconsin e Michigan, dois campos de batalha cruciais.

Esses Estados são vistos como vitais para as eleições deste ano, e Walz é amplamente visto como hábil em se conectar com eleitores brancos e rurais que nos últimos anos votaram amplamente no republicano Donald Trump, rival de Kamala pela Casa Branca.

Kamala escolheu Walz em vez de Josh Shapiro, o popular governador da Pensilvânia que era visto como útil para conseguir vitória em seu importante Estado.

A campanha de Kamala espera que a extensa carreira de Walz na Guarda Nacional, juntamente com uma carreira de sucesso como treinador de futebol americano no ensino médio, e seus vídeos de piadas atraiam eleitores que ainda não estão dedicados a um segundo mandato de Trump na Casa Branca.

Kamala Harris, de 59 anos, reanimou as esperanças do Partido Democrata de uma vitória eleitoral desde que se tornou candidata, depois que o presidente Joe Biden, de 81 anos, encerrou sua campanha de reeleição sob pressão do partido, em 21 de julho.

Walz era relativamente desconhecido nacionalmente até que a escolha para vice de Kamala esquentou, mas seu perfil aumentou desde então. Membro popular do Congresso, ele teria o apoio da poderosa ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi, que foi fundamental para persuadir Biden a abandonar a disputa.

Kamala Harris e Walz enfrentarão Trump e seu companheiro de chapa JD Vance, também um veterano militar do Centro-Oeste, nas eleições de 5 de novembro.