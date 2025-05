Kleber Mendonça Filho participa de competição no Festival de Cannes e busca Palma de Ouro

O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho entrou na briga neste domingo (18) em Cannes com ‘O Agente Secreto’, um thriller político que pode acrescentar suspense a um festival que ainda não tem favoritos claros para a Palma de Ouro após uma semana de estreias.

‘O Agente Secreto’ é um filme que se passa na década de 1970 e conta a história de um professor (Wagner Moura) que foge da repressão durante a ditadura militar brasileira.

Um enredo que pode lembrar o grande sucesso do cinema brasileiro deste ano, ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles, ganhador do Oscar de Melhor Filme internacional, também ambientado naqueles anos sombrios.

Mendonça Filho é um rosto conhecido em Cannes, onde concorreu ao prêmio máximo com ‘Bacurau’, em 2019, e ‘Aquarius’, em 2016.

Também participou fora da competição, como há dois anos, com o documentário ‘Retratos fantasmas’.

‘O Agente Secreto’ se passa na cidade portuária de Recife, em pleno Carnaval.

Em sua chegada ao tapete vermelho em Cannes, a equipe do filme foi acompanhada por um animado grupo de samba, para a alegria dos espectadores.

A outra grande estreia do dia é ‘O Esquema Fenício’, de Wes Anderson, uma comédia de espionagem estrelada por uma horda de estrelas de Hollywood, como de costume em seus últimos trabalhos, incluindo Benicio del Toro, Tom Hanks, Bill Murray, Scarlett Johansson e Mia Threapleton, filha de Kate Winslet.

Anderson é um cineasta meticuloso, fazendo filmes que muitas vezes parecem casas de bonecas, com um cenário totalmente artificial e colorido.

– Personagens femininos fortes –

Com esses dois filmes, Cannes terá estreado 11 dos 22 filmes em competição, sem que haja um favorito claro, segundo os observadores.

Grande parte dos longas em competição para o prêmio principal do 78º Festival de Cannes contam histórias intimistas.

Além disso, nesta edição, o protagonismo feminino veio com força: um grupo de garotas alemãs que personificam a história de seu país (‘Sound of Falling’), uma garota japonesa com um pai moribundo (‘Renoir’), o despertar homossexual de uma jovem muçulmana francesa (‘La Petite Dernière’) e a história de uma jovem mãe que é levada à loucura (‘Die, My Love’), interpretada com paixão por Jennifer Lawrence.

Neste domingo, os fãs também poderão desfrutar de dois eventos com estrelas de Hollywood: a vencedora do Oscar Nicole Kidman, que receberá o 10º Women in Motion, dedicado a personalidades femininas do setor, e o mexicano Guillermo de Toro, que falará sobre a importância das trilhas sonoras no mundo do cinema.

O 78º Festival de Cannes termina no próximo sábado com a cerimônia de premiação.

