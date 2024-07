Líder comunista do Vietnã entrega temporariamente o poder por motivo de saúde

afp_tickers

2 minutos

O líder do Partido Comunista que governa o Vietnã, Nguyen Phu Trong, cedeu temporariamente o poder por razões médicas e será substituído interinamente pelo presidente do país, que costuma desempenhar um papel simbólico, anunciou nesta quinta-feira o partido.

Em um comunicado, o gabinete político do Partido Comunista do Vietnã nomeou o presidente To Lam como líder interino do partido e do país, enquanto o secretário-geral, de 80 anos, “se concentrará no seu tratamento ativo”.

O texto não revela detalhes sobre os motivos pelos quais Trong necessita de tratamento médico ou o período durante o qual o poder caberá ao atual presidente, no cargo desde maio.

“O gabinete político pede a todo o partido, à população e ao Exército que tenham absoluta confiança na liderança do partido e na direção do país”, afirma.

O regime comunista do Vietnã atravessa meses tempestuosos, com dois presidentes, vários ministros e empresários afetados por uma ampla campanha anticorrupção.

Na estrutura política do regime, o poder cabe ao secretário-geral do Partido Comunista, sendo o presidente a segunda autoridade mais importante, embora com uma posição principalmente simbólica.

No cargo desde 2011, Trong alcançou notável longevidade no poder, mas seu estado de saúde alimentou dúvidas sobre se poderia permanecer até à eleição de um sucessor do partido no congresso prevista para 2026.

Considerado um tecnocrata com boas relações com Pequim, Trong estruturou o partido à sua volta e foi beneficiado por uma década de crescimento econômico que reforçou sua legitimidade.

bur/srg/smw/dbh/zm/jc/fp