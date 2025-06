Lorde dá o pontapé inicial ao festival de Glastonbury com um show surpresa

afp_tickers

3 minutos

A cantora neozelandesa Lorde fez um show surpresa no festival de Glastonbury, na Inglaterra, nesta sexta-feira (27), dia do lançamento do seu quarto e esperado álbum, “Virgin”.

Os participantes começaram a chegar na quarta-feira (25) à famosa Fazenda Worthy, propriedade agrícola no sudoeste da Inglaterra, onde acontece o evento, que dura até domingo à noite.

As estrelas principais do festival sobem ao palco nesta sexta-feira, com Alanis Morissette, The 1975 e Supergrass no programa.

Os organizadores mantém mistério sobre alguns horários.

Lorde, que alcançou grande sucesso desde a adolescência com o álbum “Pure Heroine” (2013) e seu tema “Royals”, apareceu ao meio-dia no palco, vestida completamente de branco.

“Muito obrigada por estar conosco. Isso é uma loucura para mim, vocês não podem imaginar”, disse a cantora.

Os organizadores tiveram que fechar o acesso ao campo perto da tenda onde foi apresentado devido à grande multidão.

Os participantes do festival também esperam ver o cantor escocês Lewis Capaldi, nesta sexta-feira à tarde, no famoso palco “Pyramid Stage”, em um horário indicado como “TBA” (“a ser anunciado”).

“Já se passou muito tempo”, escreveu o cantor no Instagram, nesta sexta-feira, com motivo do lançamento de seu novo tema “Survive”, marcando seu grande retorno.

Há dois anos, suspendeu sua turnê mundial. O artista de 28 anos sofre da síndrome de Tourette, um transtorno neurológico caracterizado por espasmos motores e vocais, involuntários e repetitivos.

Nesse mesmo ano, ele havia se apresentado no Glastonbury, mas teve que pedir ajuda a seus fãs quando seus espasmos se intensificaram e teve perda da voz.

Então, milhares de espectadores cantaram seu sucesso “Someone You Loved” em um momento muito emotivo, cujas imagens deram a volta ao mundo.

Para esta edição, os espectadores poderão dançar com ídolos pop das novas gerações, como Olivia Rodrigo e Charli XCX.

Também estarão presentes os veteranos Neil Young e Rod Stewart, assim como The Prodigy, Snow Patrol, Burning Spear e Raye.

No sábado (28), o trio de rappers norte-irlandeses Kneecap subirá ao palco.

A presença dos rappers Belfast gerou críticas, inclusive por parte do primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, que considerou que não era “apropriado” que o grupo se apresentasse no festival.

Um dos membros do Kneecap, Mo Chara, enfrenta processos judiciais acusado de ter exibido durante um show uma bandeira do Hezbollah, movimento islamista classificado como organização terrorista no Reino Unido.

jhj-ctx/mhc/psr/eg/rm