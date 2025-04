Lula exalta ‘coragem’ do papa Francisco ao abordar causa climática

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o papa Francisco, nesta segunda-feira (21), por sua “coragem” para impulsionar a causa climática e anunciou que viajará a Roma para participar do funeral do pontífice ao lado da primeira-dama, ‘Janja’ da Silva.

O governo decretou sete dias de luto oficial pela morte de Francisco, de 88 anos, que visitou o Brasil em julho de 2013, sua primeira viagem internacional após ser eleito papa.

“Com sua simplicidade, coragem e empatia, Francisco trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas”, afirmou Lula. Em novembro, o Brasil sediará, em Belém do Pará, a COP30, a cúpula climática da ONU.

“Francisco foi o papa da paz, do diálogo, da união e do amor a todas as formas de vida, fez seguidos alertas sobre a crise climática e a ameaça de destruição do nosso planeta”, resumiu o presidente em um vídeo posterior, no qual apareceu vestindo um sóbrio terno escuro.

Mas também lembrou com alegria do “bom humor” do pontífice e de sua paixão pelo futebol, uma qualidade que, segundo Lula, fazia dele “o mais brasileiro dos argentinos”.

Lula também elogiou as críticas de Francisco, com quem se reuniu duas vezes, aos “modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças” e por “sempre” se colocar “ao lado daqueles que mais precisam: os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito”.

O governo informou que Lula e a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, vão comparecer ao funeral do papa em Roma, que ainda não tem data prevista.

Em Brasília, as bandeiras no Palácio do Planalto tremulavam a meio mastro.

“A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo”, lamentou o presidente, lembrando um líder católico que propagou “o amor, a tolerância e a solidariedade”.

Por sua vez, a Presidência da COP30, liderada pelo diplomata brasileiro André Corrêa do Lago, também saudou a “voz firme e inspiradora” de Francisco “em defesa da justiça climática e da dignidade humana”.

“Que os ensinamentos do papa Francisco e sua corajosa liderança sirvam de exemplo em um momento-chave para acelerarmos a implementação do Acordo de Paris e de soluções climáticas”, destacou em comunicado.

“Seu legado nos inspirará na COP30 e na mobilização de um mutirão global para combater a mudança do clima sem deixar ninguém para trás”, acrescentou.

Francisco publicou em 2015 a primeira encíclica (‘Laudato si’), defendendo uma “ecologia integral”, o que desencadeou um debate mundial, sem precedentes para um texto religioso, incluindo comentários em revistas científicas.

Meses depois, os países participantes da COP21 alcançaram o Acordo de Paris sobre o clima, que estabeleceu como meta conter a elevação da temperatura no planeta abaixo dos +2°C em comparação com o período pré-industrial.

