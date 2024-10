Lula retorna a Brasília após avião apresentar problema técnico e ter que voltar ao México

reuters_tickers

(Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Brasília no final da manhã desta quarta-feira, depois de um problema técnico no avião presidencial na noite de terça que o obrigou a retornar à Cidade do México.

De acordo com o Palácio do Planalto, o avião reserva da Presidência, usado por Lula, pousou em Brasília às 10h12, e o voo aconteceu sem problemas. O presidente não terá agenda nesta quarta.

O avião presidencial teve problema em uma turbina logo depois de decolar da Cidade do México, onde Lula esteve para participar da posse da presidente mexicana Claudia Sheinbaum. De acordo com a Força Aérea Brasileira, procedimentos de segurança foram tomados para controlar a situação, mas o avião teve que voltar ao México.

O avião com o presidente e sua comitiva voou em círculos por cerca de quatro horas para gastar o combustível armazenado, antes de pousar novamente em torno de 22h. Em seguida, o presidente tomou a decisão de retornar ainda na noite de ontem para o Brasil, usando a aeronave reserva que acompanhava a comitiva.

Apelidado de “Aerolula”, o avião presidencial é um Airbus A319 de 20 anos, comprado por Lula em 2004 durante seu primeiro mandato. Desde então, a aeronave também transportou os ex-presidentes Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro.

(Reportagem de Ricardo Brito e Lisandra Paraguassu, em Brasília, e Gabriel Araújo, em São PauloEdição de Pedro Fonseca, Alexandre Caverni e Camila Moreira)