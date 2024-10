México abrigará maior polo regional de inovação após anúncio da Foxconn

O México espera se tornar o principal polo de inovação tecnológica da América Latina, após o anúncio da taiwanesa Foxconn de que construirá no país a maior planta mundial para a fabricação de “superchips”, considerou nesta quarta-feira (9) um dos responsáveis locais pelo projeto.

A Foxconn, cujo nome oficial é Hon Hai Precision Industry, é a maior fabricante mundial de produtos eletrônicos por contrato e tem entre os seus clientes as principais empresas de tecnologia, entre elas a Apple.

A megafábrica será construída no estado de Jalisco (oeste), com litoral no Oceano Pacífico e mundialmente conhecido pela produção de tequila, confirmou nesta quarta o governador local, Enrique Alfaro, em coletiva de imprensa na cidade de Guadalajara.

“É uma notícia da maior relevância para Jalisco e para o país”, assinalou o governador.

Representa “a possibilidade de que Jalisco se consolide como o principal ‘hub’ [centro] de inovação da América Latina”, destacou Alfaro.

A construção da fábrica foi anunciada na terça-feira por Benjamin Ting, vice-presidente da Foxconn para soluções de negócios na nuvem. A planta produzirá “superchips” GB200 do grupo americano Nvidia, desenvolvidos para servidores de inteligência artificial (IA).

“Estamos construindo a maior planta de produção de GB200 do planeta”, declarou Ting no “Dia da Tecnologia Hon Hai”, que a empresa celebra anualmente.

O presidente da companhia, Young Liu, disse depois aos jornalistas que a nova planta seria construída no México, sem detalhar o valor do investimento.

