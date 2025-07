Maior traficante do Equador extraditado para os EUA se declara ‘inocente’ em Nova York

O narcotraficante equatoriano José Adolfo Macías, conhecido como Fito, se declarou “inocente”, nesta segunda-feira (21), das sete acusações que a Justiça americana lhe imputa, em seu primeiro comparecimento a uma corte de Nova York após ser extraditado no dia anterior para os Estados Unidos.

Após escutar seus direitos proferidos pela juíza Vera Scanlon no Tribunal do Distrito Leste de Nova York, o líder da facção Los Choneros se declarou “inocente” através de seu advogado e com ajuda de um intérprete das sete acusações, entre elas tráfico de drogas e tráfico de armas, puníveis com penas de entre 20 anos e prisão perpétua.

Relaxado e sorridente com seus advogados, Macías apareceu na sala do tribunal do Brooklyn sem algemas e vestido com uniforme de presidiário, calça cáqui, camisa escura e por baixo camiseta laranja, igual aos seus tênis.

Fito “em breve enfrentará a Justiça nos Estados Unidos por liderar uma implacável organização criminosa transnacional”, disse no X o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio.

“A administração Trump mantém seu compromisso de acabar com o flagelo do narcotráfico e de colaborar com parceiros regionais como o presidente @DanielNoboaOk para tornar nossa região mais segura e mais forte”, acrescentou o secretário de Estado.

Por enquanto, Fito permanecerá detido devido à sua “periculosidade” e “alto risco de fuga”, indicou a promotoria.

– “Extradição livre e voluntária” –

Fito foi extraditado no domingo para Nova York, quase um mês depois de ter sido recapturado após fugir de uma prisão de segurança máxima em 2024.

Na semana passada, o líder da gangue Los Choneros aceitou sua extradição de forma “livre e voluntária” em uma audiência perante um tribunal equatoriano à qual assistiu remotamente da prisão, informou então a Corte Nacional de Justiça.

A fuga da prisão do líder narcotraficante em 2024 levou o presidente Daniel Noboa a declarar um “conflito armado” interno no país que ainda está em vigor e lhe permite mobilizar as Forças Armadas nas ruas e prisões. Essa medida recebeu duras críticas de organismos de direitos humanos.

Fito é o primeiro equatoriano extraditado por seu próprio país desde que essa possibilidade foi restabelecida em 2024, após um referendo. Noboa impulsionou a consulta popular para reformar a lei em meio à sua guerra contra o crime.

O Equador, no passado um oásis de paz na América Latina, é atualmente uma das nações mais violentas da região devido à guerra entre gangues que aproveitam seus portos estratégicos, sua economia dolarizada e a corrupção.

Pelos portos equatorianos transita 73% da cocaína produzida no mundo, segundo fontes oficiais.

Em 2024, o país, localizado entre Colômbia e Peru, os maiores produtores de cocaína no mundo, confiscou o recorde de 294 toneladas de drogas.

