Mark Zuckerberg diz que Meta AI alcançou um bilhão de usuários

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou na quarta-feira que o assistente de inteligência artificial Meta AI já conta com um bilhão de usuários que acessam a ferramenta pelo menos uma vez por mês.

Zuckerberg havia feito um anúncio similar em abril e destacou novamente o marco na quarta-feira, durante a reunião anual de acionistas da Meta, depois que seus concorrentes divulgaram seus números recentemente.

A empresa integrou a Meta AI a seus serviços com a expectativa de que se torne o assistente de IA mais utilizado no mundo.

Até dezembro de 2024, 3,35 bilhões de pessoas em todo o mundo se conectaram diariamente a pelo menos alguma plataforma da Meta.

No WhatsApp e Instagram, o assistente de IA é de fácil acesso e aparece sem a necessidade de sair dos aplicativos.

O Google, que lidera a lista de concorrentes da Meta, implementou o “IA Overviews”, uma ferramenta que responde a pesquisas com texto gerado por IA. O serviço “tem mais de 1,5 bilhão de usuários”, disse na semana passada Sundar Pichai, CEO do Google.

“O Google está levando IA generativa para mais pessoas do que qualquer outro produto no mundo”, enfatizou. Dado o sucesso do ChatGPT, o assistente de IA lançado pela OpenAI no final de 2022, os gigantes tecnológicos investiram dezenas de bilhões de dólares para criar ferramentas que concorram com ele.

“A busca no Google está levando a IA generativa para mais pessoas do que qualquer outro produto no mundo”, disse.

Com o sucesso do ChatGPT, o assistente de IA lançado pela OpenAI no final de 2022, os gigantes do setor de tecnologia investiram dezenas de bilhões de dólares para criar ferramentas de concorrência.

