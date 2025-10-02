The Swiss voice in the world since 1935

Meloni critica flotilha de Gaza onde 40 italianos foram retidos

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, criticou a flotilha de ajuda humanitária com destino a Gaza nesta quinta-feira (2), na qual 40 cidadãos do país europeu foram retidos, segundo seu governo. 

O Exército israelense começou a interceptar na quarta-feira os mais de 40 barcos da flotilha Global Sumud, que tentava romper o bloqueio ao território palestino, que, segundo a ONU, está sendo afetado pela fome em meio à guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas. 

O Ministério das Relações Exteriores de Israel declarou nesta quinta-feira que os ativistas retidos estão em boas condições e serão deportados para a Europa assim que chegarem ao porto. 

“Obviamente, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir o retorno seguro dessas pessoas à Itália o mais rápido possível”, disse Meloni em uma reunião da União Europeia na Dinamarca. 

Mas ela acrescentou: “Continuo acreditando que tudo isso não traz nenhum benefício ao povo palestino.” 

Seu ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, explicou ao Parlamento esta tarde que 40 italianos foram retidos por Israel. 

Os membros da flotilha serão transferidos na segunda ou terça-feira para o Aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, de onde dois aviões fretados os levarão a duas capitais europeias. 

“Perguntaram a Madri e Londres”, declarou. “Mas ainda não receberam resposta.” 

Nos dias anteriores, a líder de extrema direita havia chamado a iniciativa de “perigosa” e “irresponsável”. Mesmo assim, seu governo enviou uma fragata para oferecer assistência aos barcos. 

Composta por cerca de 45 embarcações e centenas de ativistas pró-palestinos, a flotilha tinha como objetivo romper o bloqueio naval imposto por Israel ao enclave palestino.

