Membro da escolta de Maduro é incorporado ao governo interino da Venezuela

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, incorporou, nesta segunda-feira (12), ao seu gabinete um membro da escolta do presidente deposto Nicolás Maduro, em uma das primeiras mudanças ministeriais do seu governo.

Delcy nomeou o capitão Juan Escalona como ministro do Gabinete da Presidência, responsável pela agenda presidencial, e que serve como ligação com os diferentes órgãos do Estado.

Escalona fazia parte da equipe de segurança de Maduro, capturado no último dia 3, durante um bombardeio dos Estados Unidos a Caracas. Cerca de 55 membros do esquema que protegia Maduro morreram nesse ataque.

A presença de Escalona no primeiro conselho de ministros com Delcy à frente, no dia seguinte, dissipou os rumores de que ele teria morrido na incursão.

Escalona faz parte das primeiras mudanças no novo governo, que está sob pressão de Washington. Além dele, outro militar, Aníbal Coronado, foi nomeado ministro do Meio Ambiente.

As duas nomeações foram anunciadas por Delcy em sua conta no aplicativo Telegram. “Sei que sua lealdade, capacidade e seu compromisso vão levar adiante a continuação do desenvolvimento dos planos do nosso governo bolivariano junto ao povo”, publicou Delcy sobre Escalona, que foi ajudante de ordens de Chávez. Após a morte do presidente, em 2013, ele trabalhou na segurança de Maduro.

Escalona tomou posse como deputado do Parlamento no último dia 5, após conquistar uma cadeira nas eleições de maio passado. “Leal à Revolução Bolivariana, a Chávez e a Maduro”, diz sua biografia no Instagram.

Dias atrás, Delcy substituiu o comandante da guarda presidencial, que também chefia a temida contrainteligência, e nomeou um novo czar econômico.

O novo governo fez uma mudança drástica na relação de Caracas com Washington. O presidente Donald Trump expressou que está satisfeito com a sucessora de Maduro, com quem indicou que prentende se reunir.

O presidente deposto da Venezuela enfrenta em Nova York um julgamento por narcotráfico.

