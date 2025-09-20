Indianos e coreanos lideram alta do turismo asiático na Suíça

As montanhas suíças – como o Rigi na foto – atraem milhares de turistas todos os anos. Keystone / Urs Flueeler

Com 42,8 milhões de pernoites em 2024, a Suíça atingiu um novo recorde no turismo, superando os números pré-pandêmicos. A retomada foi liderada por visitantes dos EUA, Índia e Coreia do Sul, enquanto a presença chinesa ainda está longe de se recuperar.

As viagens à Suíça são populares – em 2024, a hotelaria suíça registrou um novo recorde de pernoites: 42,8 milhões de estadias foram reservadas na Suíça. Com isso, o setor superou os níveis pré-Covid; em 2019, foram registradas 39,6 milhões de pernoites.

Quase metade dessas estadias são de pessoas da própria Suíça. Já em 2021, os pernoites de residentes locais dispararam, ainda por conta da pandemia de Covid.

Desde então, esse número se manteve em um nível elevado. Em 2024, os hotéis na Suíça registraram quase 21 milhões de chegadas de viajantes suíços. Especialmente no inverno, eles constituem o grupo mais importante para o turismo local.

Chegadas versus Pernoites O número de chegadas indica, nas estatísticas, com que frequência os turistas fizeram check-in em hotéis – independentemente da duração da estadia. Uma mesma pessoa pode ser contabilizada várias vezes, por exemplo, se se hospedar em diferentes localidades. As chegadas são consideradas um indicador geral da popularidade de um destino. O número de pernoites mostra quantas noites os turistas passaram no total em hotéis e pensões – independentemente do número de pessoas que viajam. Esse dado revela, em média, quanto tempo os turistas permanecem. As estatísticasLink externo utilizadas para este artigo contabilizam apenas estadias em hotéis, pousadas e pensões – não inclui apartamentos de férias, acomodações Airbnb ou campings.

Após a pandemia, um recorde

Os anos de Covid representaram uma ruptura, também para o turismo suíço. De repente, os visitantes do exterior deixaram de chegar.

Mesmo antes, crises globais já influenciavam a proporção entre turistas suíços e estrangeiros. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a participação de turistas internacionais na Suíça caiu drasticamente; em 1941, mais de 80%Link externo dos viajantes eram nacionais. Após a guerra, os turistas internacionais retornaram em grande número. Em 1970, cerca de 62% daqueles que passavam férias na Suíça eram estrangeiros.

O número total de pernoites nos anos seguintes a 1970 manteve-se sempre na faixa de 32 a 37 milhões por ano. Somente no final da década de 2010 é que os números começaram a crescer significativamente, alcançando, em 2024, poucos anos após a pandemia, um novo recordeLink externo de 42.830.588 pernoites.

Conteúdo externo

Também em 2025, um novo recorde já se desenha. No primeiro semestre, foram registrados até 1,8% mais pernoitesLink externo do que no mesmo período do ano anterior. Grandes eventos, como o Eurovision Song Contest em maio, em Basileia, e o Campeonato Europeu Feminino de Futebol em junho, provavelmente contribuíram para isso.

E os turistas chineses, onde estão?

Em 2019, a Suíça vivia ainda o ano dos turistas chineses. “A onda chinesa”, escreveuLink externo o Tages-Anzeiger, referindo-se a um único grupo de 12.000 pessoas. Um número tão grande que foram transportados pelo país em 95 ônibus ao mesmo tempo. Os membros desse grupo gigantesco trabalhavam para a empresa americana de cosméticos Jeunesse Global e receberam, como recompensa por atingirem suas metas de vendas, a viagem à Suíça.

Os números mostram a dimensão desse fluxo: em 2019, a Suíça registrou 1.008.800 chegadas de turistas chineses, totalizando 1.392.034 noites em hotéis suíços. Grandes grupos de viagem da Ásia não são igualmente bem-vindos em todos os lugares, mas para o setor turístico foram uma bênção: eles reservavam suas viagens com muita antecedência e gastavam generosamente na Suíça.

Durante a pandemia, como era de se esperar, os números caíram drasticamente, mas mesmo nos anos seguintes, muito menos chineses viajaram para a Suíça. Em 2024, foram registradas apenas 485.546 chegadas e 725.129 pernoites provenientes da China. Até mesmo destinosLink externo como os trens da Jungfrau se ressentem da falta dos turistas chineses.

À classe média chinesa falta dinheiro após a pandemia para viajar para a Europa; “o ânimo dos consumidores está no chão”, escreve o NZZ. Outro motivo é que o governo incentivou viagens dentro do próprio país para estimular a economia interna.

Conteúdo externo

Outra tendência observada entre os turistas chineses é a mudança Link externode viagens em grupo para viagens individuais. Eles chegam em menor número, mas às vezes permanecem mais tempo em um único e mesmo destino, como explicaLink externo uma especialista em turismo.

A segurança de planejamento que existia antes da pandemia não existe mais, escreveLink externo o jornal Zuger Zeitung: “Às vezes chegam em grande número, outras vezes apenas um punhado se hospeda aqui.” Se e quando esse mercado vai se recuperar é incerto.

Turistas americanos afluem à Suíça

São principalmente os viajantes dos Estados Unidos que estão contribuindo para o atual recorde do turismo na Suíça. O número deles também cresce a cada ano desde a pandemia. Em 2023, seus pernoites aumentaram impressionantes 26%, e no verão de 2024 eles passaram novamente quase 300.000 noites a mais na Suíça, totalizando 3.486.894 pernoites.

Ao contrário da China, a Suíça está muito bem conectada aos EUA por meio de várias rotas aéreas. Os Jogos Olímpicos em Paris, em 2024, provavelmente atraíram muitos americanos para a Europa, e, graças ao marketing da Switzerland Tourism, muitos fizeram também um desvio pela Suíça, avaliaLink externo o Instituto de Pesquisa Econômica (KOF, na sigla em alemão).

Mostrar mais

Também se observa um forte crescimento do turismo vindo da Índia. No primeiro semestre de 2025, os turistas indianos passaram 378.751 noites em hotéis suíços, 10% a mais do que no mesmo período de 2024.

Seguindo os passos de um programa de TV

Os turistas sul-coreanos geraram 400.000 pernoites em hotéis na Suíça em 2024. Quando se detalham suas viagens por região e município, um destino se destaca. Grindelwald — geralmente muito popular entre os turistas – foi uma das poucas localidades que conseguiu um aumento significativo de turistas coreanos após a pandemia: de 55.971 noites em 2019 para 91.131 em 2023, caindo depois para 79.309 em 2024.

É provável que esse aumento esteja relacionado à série sul-coreana Crash Landing on You: em uma cena emocionante, a protagonista toca piano no píer de Iseltwald, no Lago Brienz, cercada pelo lago e pelas montanhas. Desde então, fãs da série têm peregrinado em massa para o Oberland Bernês, o que levou o município a cobrar ingressoLink externo pela visita ao cais.

A série também foi um sucesso no Sudeste Asiático, e talvez tenha incentivado pessoas de lá a viajarem para a Suíça. De qualquer forma, o número de chegadas de turistas da Malásia e da Indonésia subiu muito acima dos níveis pré-pandemia.

Turismo vindo dos países vizinhos

Na maioria dos municípios incluídos nas estatísticas, porém, os turistas vindos dos países vizinhos representam o grupo de visitantes mais frequente.

Alemães, bem como franceses e francesas, passam férias nos Alpes suíços, e preferem ficar em suas próprias regiões linguísticas. Em cerca de uma dúzia de municípios fronteiriços em Grisões e no Ticino, os hóspedes italianos constituem o grupo mais frequente. Britânicos também gostam de ir à Suíça para esquiar, especialmente em Verbier e Champéry, no cantão de Valais.

Gurtnellen (Cantão de Uri) e Faido (Ticino) registram o maior número de chegadas de turistas vindos da Holanda, provavelmente viajantes que fazem uma pausa a caminho do sul.

Conteúdo externo

Enquanto os americanos formam o maior grupo de visitantes em pontos turísticos como Grindelwald, Lucerna e Zermatt, outros municípios como Schwyz ou Lungern (Oberwalden) têm a maior presença de chineses. Eles também são o grupo mais frequente em duas localidades um pouco afastadas das principais regiões turísticas: Sursee (Cantão de Lucerna) e Affoltern am Albis (no Cantão de Zurique), que provavelmente oferecem boas opções de hospedagem para grupos de turistas.

Muitas vezes, alguns municípios têm sucessoLink externo com marketing direcionado. Assim, Mörel-Filet (Cantão de Valais) recebe mais visitantes de Hong Kong, que dali visitam a região do Aletsch, e Leukerbad registra o maior número de chegadas de turistas da Coreia do Sul.

Edição: Balz Rigendinger

Adaptação: Karleno Bocarro