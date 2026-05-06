Nestlé mantém produção da Nespresso na Suíça apesar de tarifas dos EUA
A Nestlé descartou transferir a produção das cápsulas Nespresso para fora da Suíça, apesar das tarifas dos Estados Unidos. A multinacional suíça também confirmou um corte global de 16 mil empregos até 2027.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
A Nestlé não pretende transferir a produção das cápsulas Nespresso para fora da Suíça, apesar das tarifas impostas pelos Estados Unidos. A afirmação foi feita nesta quarta-feira pelo CEO da empresa, Philipp Navratil, em entrevista ao grupo CH Media.
A multinacional, com sede em Vevey, informou que avalia a possibilidade de obter reembolsos das tarifas alfandegárias junto ao governo norte-americano. Segundo Navratil, por esse motivo, uma mudança da produção não está sendo considerada.
“Temos uma visão de longo prazo e estamos nos adaptando às mudanças do mercado”, afirmou o executivo ao comentar as barreiras comerciais e tarifas impostas pelos EUA.
Mostrar mais
A cultura do consumo de café
Corte de 16 mil empregos
A Nestlé também confirmou a continuidade de seu programa global de redução de custos. Entre 2026 e o fim de 2027, o grupo pretende eliminar 16 mil postos de trabalho, incluindo cerca de 12 mil cargos administrativos.
Segundo Navratil, os cortes fazem parte de uma estratégia de eficiência para financiar investimentos em áreas consideradas prioritárias. Ele afirmou que a Suíça não será afetada de forma desproporcional.
Mostrar mais
Trabalho infantil não é problema apenas da indústria do chocolate
Áreas prioritárias
No futuro, a empresa pretende concentrar seus investimentos em quatro áreas principais: café, nutrição animal, saúde e nutrição, além de alimentos e snacks.
Apesar das tensões geopolíticas e das incertezas econômicas globais, o CEO disse estar confiante na capacidade da Nestlé de continuar crescendo graças à sua presença internacional.
Adaptação: Fernando Hirschy
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.