Nestlé mantém produção da Nespresso na Suíça apesar de tarifas dos EUA

A Nespresso criou três centros de produção na Suíça francófona, tendo o primeiro sido inaugurado em Orbe no início dos anos 2000, o segundo em Avenches em 2009 e o terceiro em Romont, no cantão de Friburgo, em 2015. Keystone-SDA

A Nestlé descartou transferir a produção das cápsulas Nespresso para fora da Suíça, apesar das tarifas dos Estados Unidos. A multinacional suíça também confirmou um corte global de 16 mil empregos até 2027.

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A Nestlé não pretende transferir a produção das cápsulas Nespresso para fora da Suíça, apesar das tarifas impostas pelos Estados Unidos. A afirmação foi feita nesta quarta-feira pelo CEO da empresa, Philipp Navratil, em entrevista ao grupo CH Media.

A multinacional, com sede em Vevey, informou que avalia a possibilidade de obter reembolsos das tarifas alfandegárias junto ao governo norte-americano. Segundo Navratil, por esse motivo, uma mudança da produção não está sendo considerada.

“Temos uma visão de longo prazo e estamos nos adaptando às mudanças do mercado”, afirmou o executivo ao comentar as barreiras comerciais e tarifas impostas pelos EUA.

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Corte de 16 mil empregos

A Nestlé também confirmou a continuidade de seu programa global de redução de custos. Entre 2026 e o fim de 2027, o grupo pretende eliminar 16 mil postos de trabalho, incluindo cerca de 12 mil cargos administrativos.

Segundo Navratil, os cortes fazem parte de uma estratégia de eficiência para financiar investimentos em áreas consideradas prioritárias. Ele afirmou que a Suíça não será afetada de forma desproporcional.

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Áreas prioritárias

No futuro, a empresa pretende concentrar seus investimentos em quatro áreas principais: café, nutrição animal, saúde e nutrição, além de alimentos e snacks.

Apesar das tensões geopolíticas e das incertezas econômicas globais, o CEO disse estar confiante na capacidade da Nestlé de continuar crescendo graças à sua presença internacional.

Adaptação: Fernando Hirschy

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