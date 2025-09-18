Plataforma de denúncias levou à demissão do CEO da Nestlé

Freixe não foi demitido por ter um relacionamento com uma colega mais jovem, mas por não ter relatado isso. Keystone / Gaetan Bally

A Nestlé demitiu seu CEO, Laurent Freixe, por manter um relacionamento não revelado com uma subordinada direta. A situação veio à tona após denúncia anônima feita na plataforma interna Speak Up.

Anand Chandrasekhar



Os jornalistas na Suíça, onde fica a sede da Nestlé, podem ser perdoados por não terem visto um e-mail enviado para suas caixas de entrada em 1º de setembro às 19h, bem fora do horário comercial suíço. Era um comunicado à imprensa anunciando a demissão do CEO da Nestlé, Laurent Freixe, exatamente um ano após ele ter sido nomeado para liderar a empresa.

“Conselho da Nestlé nomeia Philipp Navratil como CEO após a saída de Laurent Freixe”, dizia o título do comunicado à imprensa. Somente o segundo parágrafo revelava a razão por trás da demissão de Freixe.

“A saída de Laurent Freixe segue uma investigação sobre um relacionamento amoroso não divulgado com uma subordinada direta, o que violou o Código de Conduta Empresarial da Nestlé”, dizia o comunicado.

De acordo com um porta-voz da Nestlé, Freixe não foi demitido por ter um relacionamento com uma colega mais jovem, mas por não ter relatado o fato, conforme exigido pelo Código de Conduta Empresarial da Nestlé. A empresa implementa campanhas obrigatórias de declaração de conflito de interesses e os funcionários são obrigados a divulgar qualquer conflito de interesses potencial que possa prejudicar a reputação do funcionário e da Nestlé.

De acordo com relatos da mídia, Freixe apenas piorou a situação ao negar a existência do relacionamento, que foi posteriormente confirmado por uma segunda investigação, ao conselho de administração da empresa.

“A Nestlé tem valores sólidos e espera que todos, incluindo a alta liderança, os cumpram”, disse o porta-voz da Nestlé à Swissinfo.

Assim terminou a carreira impressionante do executivo na Nestlé, que começou em 1986 na França e passou por cargos de liderança nas zonas da Europa, das Américas e da América Latina, além de fazer parte do conselho executivo da gigante alimentícia por 17 anos.

Speak Up

Mas como é que a relação de Freixe com a sua subordinada chegou ao conhecimento do conselho de administração da Nestlé? Romances no local de trabalho não costumam passar despercebidos por muito tempo. Alguém na empresa sempre acaba descobrindo. No entanto, o caminho entre os boatos no escritório e a queixa oficial pode ser longo, especialmente quando envolve diretamente um CEO.

É aqui que entra a plataforma interna e externa de denúncias da Nestlé, Speak Up. Em vigor desde 2021, a Speak Up permite que os funcionários levantem questões de forma confidencial – e, mais importante, anônima – por meio de uma linha direta global.

Em 2024, a Nestlé recebeu 3.218 reclamações por meio do Speak Up, 12% a mais do que em 2023. Cerca de 7% das reclamações foram comprovadas, levando à demissão de 119 funcionários.

Foi por meio de reclamações feitas pelo Speak Up que as indiscrições de Freixe foram inicialmente sinalizadas aos superiores e teve início o processo que acabaria levando à demissão do CEO.

“Denúncias anônimas foram enviadas pelo Speak Up, o canal global independente de denúncias da Nestlé, em maio de 2025. O Conselho agiu imediatamente ao receber as informações”, confirmou o porta-voz da Nestlé. “Em linha com as melhores práticas de governança corporativa, a empresa conduziu uma investigação interna e externa rigorosa e completa, com o apoio de um consultor externo independente.”

O Speak Up pode ser acessado através dos sites corporativos da Nestlé, códigos QR, formulários online e uma linha telefônica dedicada. O sistema de denúncias Speak Up é operado de forma independente por um terceiro.

Todas as denúncias feitas através do Speak Up devem ser reconhecidas no prazo de cinco dias úteis. Como primeiro passo, um responsável regional pela conformidade avalia a denúncia e investiga o incidente. Dependendo da sensibilidade do assunto (existem 11 critérios de prioridade, incluindo se estão envolvidos membros do conselho executivo ou gestores sêniores na Suíça), o caso pode ser escalado e entregue ao Departamento de Conformidade do Grupo na sede da Nestlé. Geralmente, cerca de 90 dias são necessários para concluir uma investigação, mas questões complexas, como suborno e antitruste, podem levar mais tempo. Após a investigação, é tomada uma decisão sobre a aplicação de medidas disciplinares e uma resposta final sobre o resultado é comunicada ao reclamante.

Edição: Balz Rigendinger/fh

Adaptação: Clarissa Levy