Milhares de israelenses protestam por acordo para libertação dos reféns em Gaza

Milhares de israelenses se reuniram na noite deste sábado (27) em Tel Aviv para pedir um acordo que ponha fim à guerra na Faixa de Gaza, dois dias antes do encontro previsto entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente americano Donald Trump em Washington.

Os manifestantes exibiram um enorme cartaz que dizia: “Tragam todos os reféns de volta para casa agora”, quando chegavam à Praça dos Reféns em Tel Aviv.

“A única coisa que pode impedir a descida ao abismo é um acordo completo e global que ponha fim à guerra e traga todos os reféns e soldados de volta para casa”, declarou Lishay Miran-Lavi, esposa de Omri Miran, um dos cativos que permanecem em Gaza. 

Ronen Ohel, cujo irmão Alon Ohel também segue retido em Gaza, pediu a Netanyahu que chegue a um acordo de trégua. 

No entanto, o ministro israelense de extrema direita encarregado da segurança nacional, Itamar Ben Gvir, advertiu Netanyahu sobre a assinatura de um acordo. 

“Senhor primeiro-ministro, você não tem mandato para acabar com a guerra sem a derrota total do Hamas”, escreveu ele na rede social X. 

A guerra em Gaza estourou depois que milicianos palestinos liderados pelo Hamas atacaram Israel em 7 de outubro de 2023.

Suas ações provocaram a morte de 1.219 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em cifras oficiais israelenses.

A ofensiva militar de retaliação de Israel matou, desde então, pelo menos 65.926 pessoas, também civis em sua maioria, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, números que a ONU considera confiáveis.

