Milhares de pessoas protestam na Hungria exigindo o fim da “propaganda” da imprensa estatal

BUDAPESTE (Reuters) – Milhares de húngaros se reuniram em frente à sede da emissora de televisão estatal do país neste sábado, protestando contra o que descreveram como a “máquina de propaganda” do governo e pedindo uma imprensa de serviço público independente.

Os manifestantes, do partido de oposição TISZA, dizem que a emissora estatal MTVA está veiculando propaganda tendenciosa, apresentando apenas políticos do partido e do governo do primeiro-ministro, Viktor Orbán, e analistas que repetem suas narrativas.

O partido de centro-direita TISZA, liderado pelo novato político bom de mídia, Peter Magyar, está se posicionando como o maior desafio para o nacionalista de direita Orbán desde que ele chegou ao poder em 2010.

Agitando a bandeira nacional e faixas com os dizeres “Parem a propaganda”, milhares de partidários do TISZA se reuniram em Budapeste, gritando “Não temos medo” e “Já chega” no mais recente comício em massa convocado por Magyar.

“Estamos fartos da malícia, das mentiras, da propaganda, nossa paciência se esgotou”, disse Magyar à multidão.

“O que temos como imprensa de serviço público na Hungria hoje é um escândalo global, estamos fartos.”

Magyar exigiu que o serviço público de TV mostrasse o protesto em uma transmissão “não editada”.

O TISZA, que significa Tisztelet es Szabadsag (Respeito e Liberdade), tem 39% de apoio entre os eleitores, em comparação com 43% do partido Fidesz, de Orbán, de acordo com uma pesquisa publicada pela Median no mês passado. As próximas eleições estão previstas para o início de 2026.