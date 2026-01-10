Minneapolis pede que autoridades estaduais investiguem morte de mulher pelo ICE

O prefeito de Minneapolis pediu nesta sexta-feira (9) que se permita a incorporação de funcionários estaduais à investigação federal sobre a morte de uma americana baleada por um agente de imigração, e acusou o governo de Washington de prejulgar o caso.

Autoridades do estado de Minnesota reclamaram que o governo federal excluiu seus funcionários da investigação sobre a morte de Renee Nicole Good, ocorrida na última quarta-feira. Ela foi baleada na cabeça quando se afastava de um grupo de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), que denunciou que a vítima bloqueava a sua passagem.

O governo de Donald Trump insiste em acusar Renee de ser uma “terrorista”, e em que o agente do ICE agiu em legítima defesa.

Imagens aparentemente gravadas pelo policial que efetuou os disparos o mostram interagindo com Renee enquanto se aproxima do carro dela. Ela diz: “Não estou brava com você.”

Depois que o agente passa pelo carro, ouve-se outro policial ordenar que a mulher saísse do veículo. Em seguida, ela tenta arrancar com o carro, e ouvem-se tiros. No fim do vídeo, o agente diz: “Vadia maldita.”

A Casa Branca insistiu em que o vídeo respalda a versão de legítima defesa, embora as imagens não mostrem o momento em que o carro se afasta, nem quando o agente atira.

O vice-presidente americano, JD Vance, compartilhou o vídeo em redes sociais e afirmou que o policial, identificado pela imprensa local como Jonathan Ross, “estava em perigo”.

“Não é momento de burlar as normas. É momento de cumprir a lei… O fato de que o Departamento de Justiça de Pam Bondi e esta administração presidencial já tenham chegado a uma conclusão sobre esses fatos é muito preocupante”, declarou o prefeito de Minneapolis, o democrata Jacob Frey, em uma coletiva de imprensa na sexta-feira.

“Sabemos que eles já determinaram grande parte da investigação”, disse, acrescentando que o Departamento de Apreensão Criminal do estado de Minnesota geralmente conduz esse tipo de investigação.

“Por que não incluí-los no processo?”, questionou Frey. “Sequer estamos falando de controle total. Estamos falando de estar presentes à mesa”, acrescentou.

Autoridades de Minnesota declararam que o FBI inicialmente convidou os investigadores locais a participar da investigação, mas que, depois, eles foram impedidos de fazê-lo.

A morte de Renee foi a quarta causada por agentes migratórios desde que Trump lançou sua campanha de repressão à imigração. Outras sete pessoas ficaram feridas, informou The Trace, um veículo de comunicação que acompanha a violência com armas de fogo.

