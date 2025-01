Mulher francesa sofre golpe de falso Brad Pitt

Uma mulher francesa, que revelou na televisão como perdeu as economias de sua vida para fraudadores que se faziam passar por Brad Pitt, está enfrentando uma onda de assédio e ridicularização online, a ponto de a emissora de TV ter retirado a entrevista.

A mulher, identificada na reportagem apenas como Anne, contou a um programa da TF1 como ela achava que estava em um relacionamento romântico com o astro de Hollywood, o que a levou a se divorciar do marido e transferir 830.000 euros (850.000 dólares ou 5,1 milhões de reais) para os golpistas.

Os golpistas usaram contas falsas de redes sociais e WhatsApp, assim como tecnologia de criação de imagens por IA para enviar a Anne o que pareciam ser selfies e outras mensagens de Pitt.

Para obter a quantia, eles fingiram que o ator de 61 anos precisava de dinheiro para pagar um tratamento renal, pois suas contas bancárias teriam sido congeladas devido ao divórcio com Angelina Jolie.

Anne, uma decoradora de interiores na casa dos 50 anos com problemas de saúde mental, passou um ano e meio acreditando que estava se comunicando com Pitt e só percebeu que havia sido enganada quando surgiram notícias sobre o verdadeiro relacionamento de Pitt com a namorada Ines de Ramon.

O resultado, após o programa transmitido no último domingo, é que a vítima sofreu “uma onda de assédio” online, escreveu o apresentador da TF1 Harry Roselmack em sua conta no X nesta terça-feira.

“Para proteger as vítimas, decidimos retirar [o vídeo] de nossas plataformas”, disse Roselmack, em sua conta no X.

