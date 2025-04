Empresas apostam em rações para pecuária menos poluentes

Keystone / Christian Beutler

Para reduzir sua pegada de carbono, empresas de alimentos estão apostando em rações para vacas que gerem menos metano. Enquanto isso, quem consumirá este leite ainda precisa ser convencido de que o produto é seguro.

10 minutos

Assine AQUI a nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona.

Empresas alimentícias como a Nestlé estão descobrindo que sua dependência das vacas é um obstáculo para cumprir os compromissos de redução de emissões de gases poluentes. Os laticínios são a maior matéria-prima da Nestlé em volume e são responsáveis por 21% de todas as emissões da empresa.

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), há quase 1,5 bilhão de cabeças de gado no mundo. Juntos, os animais são responsáveis pela geração anual de 6,2 gigatoneladas de emissões equivalentes de CO2 (das quais 3,6 gigatoneladas são emissões diretas) ou cerca de 12% de todas as emissões de gases de efeito estufa. A maior parte do dano climático é causada pela liberação de metano dos arrotos das vacas (não pelos puns do animal) gerados durante a fermentação no estômago do bovino.

Conteúdo externo

Empresas como a Nestlé ou a Syngenta criaram soluções inovadoras para reduzir o metano por meio da introdução de aditivos – artificiais ou naturais – na ração que as vacas comem. Embora seja difícil medir o impacto real, essas soluções podem ter um efeito positivo na redução das emissões globais de gases de efeito estufa.

A alimentação do gado é a resposta?

A Nestlé está trabalhando em seu calcanhar de Aquiles do setor de laticínios para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Até o final de 2023, quase metade do volume de seus derivados de leite passou por mudanças como “cadeias de suprimento de ração sem desmatamento e com baixo teor de carbono, dietas otimizadas e melhoria do bem-estar animal”.

Uma das mudanças na alimentação dos animais é um preparado com baixo teor de carbono usado pelos fornecedores de laticínios da Nestlé, chamado Bovaer, produzido pela empresa holandesa-suíça de biociência e fragrâncias DSM-Firmenich. Composta por um produto químico sintético chamado 3-Nitrooxipropanol ou 3-NOP, o Bovaer reduziria as emissões de metano do gado leiteiro em 30% e em até 45% para o gado de corte, em média, segundo a empresa. A redução se dá por conta da supressão da enzima que combina o hidrogênio e o dióxido de carbono dos alimentos digeridos para produzir metano.

No entanto, apesar da perspectiva positiva para o meio ambiente, os consumidores ainda precisam ser convencidos. Alguns levantaram a preocupação de que qualquer aditivo na nutrição das vacas poderia acabar nos produtos lácteos e causar impactos negativos na saúde, inclusive câncer.

Os temores se espalharam pelas mídias sociais. Uma publicação no X (antigo Twitter) anunciando um teste do Bovaer em parceria com supermercados britânicos recebeu milhares de comentários de usuários preocupados com os possíveis riscos de um produto químico no leite e na carne.

De acordo com o Grok, o chatbot de inteligência artificial desenvolvido pela X, 90% dos comentários sobre a postagem são negativos.

O mesmo chatbot diz que aproximadamente 85% de todas as postagens sobre o Bovaer na rede social são negativas, refletindo a preocupação e o ceticismo generalizados do público no Reino Unido e em outros países desde o anúncio da Arla Foods UK, em novembro de 2024, de seu teste com supermercados como Tesco, Morrisons e Aldi. O feedback negativo forçou Link externoa DSM-FirmenichLink externo e a Link externoBritish Food Standards AgencyLink externo a emitir esclarecimentos de que o 3-NOP foi metabolizado por vacas e não foi parar no leite.

“Todos os nossos produtos lácteos são seguros para consumo”, disse um porta-voz da Nestlé à SWI swissinfo.ch por e-mail. “As autoridades de segurança alimentar do Reino Unido, da UE e dos EUA aprovaram o Bovaer e o consideram seguro para uso e eficaz na redução de emissões”.

Mostrar mais

Mostrar mais Agricultura suíça testa ração que reduz metano de gado Este conteúdo foi publicado em Os aditivos alimentares adicionados às forragens podem reduzir as emissões do gado. Mas quais são os efeitos a longo prazo sobre os animais? ler mais Agricultura suíça testa ração que reduz metano de gado

“As reações ao Bovaer me lembram a reação contra o uso de hormônios sintéticos de crescimento em gado nos Estados Unidos no final dos anos 90 e início dos anos 2000”, diz Mutian Niu, professor de nutrição animal no instituto federal de tecnologia suíço ETH Zurich.

Niu pesquisa o impacto do Bovaer e de aditivos mais naturais em humanos e vacas.

Embora ele enfatize a importância das evidências científicas e alerte contra a desinformação, seu trabalho levanta dúvidas sobre a eficácia do Bovaer na redução das emissões de metano. Um Link externoestudo do qual ele é coautor de 2024Link externo indica que o Bovaer pode ser menos eficaz em algumas raças de vacas. Embora o maior efeito tenha sido observado em vacas Holstein Friesian, uma grande raça de vacas pretas e brancas originárias da Holanda, ele foi muito menos eficaz em vacas Brown Swiss, uma raça robusta de cor marrom-clara originária da Suíça.

“Além disso, o alto teor de fibras reduz a eficácia de mitigação do Bovaer, já que ele é geralmente mais alto nas rações para vacas na Suíça do que a média usada em outros estudos”, diz Niu.

Outro artigo recente, do qual ele é coautor, também mostrou que os modelos matemáticos que calculam as reduções de emissões de aditivos para rações Link externoapresentaram resultados diferentesLink externo para o 3-NOP e outros aditivos, como algas marinhas ou misturas de óleos essenciais. Obviamente, a dosagem e a frequência do consumo pelo gado podem afetar os resultados, mas outros fatores também podem resultar em resultados variáveis: por exemplo, se é um animal de corte ou de leite, em crescimento ou em lactação, confinado ou pastando livremente, e a proporção de forragem para concentrado, que variam de região para região. Além disso, é preciso saber se esses aditivos serão tão eficazes se usados a longo prazo.

“Alguns aditivos alimentares podem criar adaptações e resistência nos micróbios intestinais”, diz Niu.

Outras alternativas

A empresa agrícola Syngenta, sediada na Suíça e de propriedade chinesa, seguiu um caminho diferente para desenvolver sua ração para vacas com redução de metano. A Syngenta desenvolveu o que chama de milho Enogen, que contém a enzima alfa amilase no grão, tornando o amido da ração mais digerível.

“É o mesmo que acontece quando você come batatas fritas. A amilase salivar atua sobre o amido”, diz Christopher Cook, chefe da Enogen Business Solutions da Syngenta Seeds.

Isso reduz o tempo necessário para preparar o gado para a produção de carne, garantindo assim que ele libere menos metano por unidade de carne produzida. A empresa alega uma melhoria de cerca de 5% na eficiência alimentar, o que poderia equivaler à redução de 196 toneladas de gases de efeito estufa anualmente por 1.000 cabeças de gado de corte.

“O gado alimentado com Enogen precisaria de 12 dias a menos de ração para atingir o peso desejado, o que poderia resultar em uma economia significativa por animal. É fazer mais por menos”, acrescenta Cook.

Em novembro passado, a Syngenta anunciou uma Link externoparceria com o McDonaldsLink externo para alimentar com milho Enogen o gado criado pelo fornecedor da rede de fast food Lopez Foods. No entanto, é improvável que as empresas de alimentos fora dos EUA adotem o Enogen, já que se trata de milho geneticamente modificado, que é altamente regulamentado em outras partes do mundo.

Na Suíça, apenas uma variedade de soja geneticamente modificada e três variedades de milho são autorizadas como ração animal e essas aprovações datam da década de 1990, antes da entrada em vigor da lei que regulamenta os organismos geneticamente modificados. A União Europeia, que também tem sido resistente a esses alimentos para animais, aprovou duas novas variedades de milho geneticamente modificado no ano passado para alimentação de gado. Entretanto, essas aprovações são apenas para importações por um período de dez anos e essas culturas não podem ser cultivadas dentro da UE.

Mostrar mais

Mostrar mais Leite cru volta às mesas apesar dos alertas Este conteúdo foi publicado em O leite cru está de volta! Em Iowa, após 16 anos de batalha política, a venda foi legalizada. Na Suíça, máquinas automáticas já fornecem o produto com avisos sobre consumo seguro. ler mais Leite cru volta às mesas apesar dos alertas

Existem aditivos alimentares menos problemáticos, como a linhaça e as folhas de aveleira, mas eles não reduzem o metano na mesma proporção que o Bovaer e podem afetar a produção de leite quando fornecidos a vacas leiteiras. Outros aditivos naturais promissores, como a alga marinha Asparagopsis, contêm o composto orgânico Bromoform, que pode ter um efeito negativo na saúde das vacas. Alguns estudos científicos registraram inflamação no estômago dos animais e a presença de resíduos de bromofórmio potencialmente tóxico na urina e no leite. Como mostra o estudo desenvolvido pelo departamento de Niu na ETH Zurich, há possíveis compensações entre a redução do metano, a produção de leite e o bem-estar animal.Link externo

Apesar da desinformação sobre os aditivos para rações, como o Bovaer, a Nestlé continuará a depender de rações para gado que queimem metano. A multinacional suíça de alimentos tem como objetivo reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 20% até 2025 e em 50% até 2030, em comparação com os níveis de 2018, e finalmente zerar a emissão líquida até 2050, no máximo.

“Continuaremos a trabalhar em colaboração com os fazendeiros e a explorar novas tecnologias e ferramentas, como soluções de ração cientificamente aprovadas, para ajudar a reduzir as emissões de metano na cadeia de suprimento de laticínios, como parte de nosso roteiro para emissão zero”, diz o porta-voz da Nestlé.

Edição: Virginie Mangin/fh

(Adaptação: Clarissa Levy)