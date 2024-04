CEOs da Suíça receberam salários e bônus mais altos em 2023

A Novartis explica que o salário do CEO quase dobrou de 2022 a 2023 porque a empresa atingiu ou excedeu todas as metas estabelecidas nos programas de bônus sob sua liderança. KEYSTONE/© KEYSTONE / PATRICK STRAUB

Os salários e bônus dos executivos de grandes empresas suíças aumentaram novamente no ano passado. Embora os pacotes de salários multimilionários tenham sido objeto de críticas públicas durante anos, os acionistas os aprovaram.

Em 2023, 17 das 23 empresas representadas no Swiss Leader Index (SLI) que já publicaram seu relatório anual pagaram a seus CEOs mais do que no ano anterior. Em média, os salários e bônus dos Diretores Executivos aumentaram 3,3% em comparação com o ano anterior, de acordo com uma análise da agência de notícias AWP.

Isso dá continuidade à tendência de aumento constante dos bônus observada nos últimos anos e que só foi interrompida em 2022, quando os baixos preços das ações reduziram o valor dos pagamentos de dividendos.

Salário dobrado para o CEO da Novartis

O mais bem pago no ano passado foi Vasant Narasimhan, CEO da Novartis. Sua remuneração total atingiu CHF 16,25 milhões (US$ 17,89 milhões), um novo recorde desde a adoção da chamada “iniciativa Minder” em 2013, que deu aos acionistas o direito de veto sobre os salários dos executivos e membros do conselho de empresas cotadas em bolsa. Como todos os CEOs de empresas de capital aberto, sua remuneração consistia em um salário fixo pago em dinheiro e vários componentes de bônus. Esses últimos geralmente são pagos na forma de ações e, às vezes, com um intervalo de tempo.

Em seu relatório anual, a Novartis explica que o salário do CEO quase dobrou de 2022 a 2023 porque a empresa atingiu ou excedeu todas as metas estabelecidas nos programas de bônus sob a liderança de Narasimhan.

Salário criticado

Não muito inferior foi a remuneração paga a Sergio Ermotti, que assumiu novamente o comando do banco UBS após a aquisição emergencial do Credit Suisse em abril do ano passado. Ermotti recebeu CHF 14,4 milhões por seus nove meses no banco. Desse valor, 2,1 milhões de francos suíços eram um salário fixo e 12,3 milhões de francos suíços foram distribuídos entre os componentes do salário variável.

O valor da remuneração do CEO do UBS foi criticado até mesmo por políticos “pró-negócios”. O presidente do Partido Liberal Radical, Thierry Burkart, disse recentemente em uma entrevista que salários tão altos, que foram possíveis graças a uma garantia do Estado, eram “simplesmente um tapa na cara” dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, porém, o senador do cantão da Argóvia também ressaltou que, em última análise, eram os proprietários de uma empresa que decidiam qual era o salário justo para o desempenho dos executivos.

Acionistas aprovam as bonificações

Enquanto isso, parece haver um amplo consenso entre os acionistas de que a remuneração dos CEOs é adequada. Quando as assembleias gerais anuais de grandes corporações votam em modelos de bônus para a administração, as taxas de aprovação geralmente são bem superiores a 90%. E em votações retrospectivas sobre relatórios de remuneração, a taxa de aprovação costuma ser um pouco menor, mas ainda bem acima de 80%.

Por outro lado, as empresas também enfrentam consequências por conta própria se a gerência não cumprir suas obrigações. Se uma empresa apresenta um desempenho fraco ou até mesmo fracassa, são feitos cortes. Por exemplo, a bonificação de Philipp Rickenbacher foi cancelada. Rickenbacher era diretor do Bank Julius Baer e se demitiu no início de fevereiro devido às perdas relacionadas ao império imobiliário Signa. Com CHF 1,7 milhão, ele recebeu um pagamento total que foi 70% menor do que em 2022.

Para a comparação e análise da remuneração do CEO, foram consideradas as informações sobre salários e bonificações publicadas nos relatórios anuais e, quando necessário, foram padronizados diferentes métodos de avaliação.

Seis empresas SLI não incluídas

Do total de 29 empresas da SLI, algumas ainda não publicaram seus relatórios de remuneração do ano passado. Especificamente, esse é o caso da Logitech, Richemont, Swiss Life e Sonova.

A Schindler e a Sandoz também não foram incluídas na análise. A fabricante de escadas rolantes e elevadores não tem atualmente um CEO. Em vez disso, Silvio Napoli, Presidente do Conselho de Administração, administra a empresa em um mandato duplo. A Sandoz, fabricante de medicamentos genéricos, por outro lado, só foi listada na bolsa de valores como uma empresa independente desde o outono, razão pela qual os números publicados ainda não são comparáveis aos de outras empresas.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

