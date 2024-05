Número de mortos por chuvas no RS sobe para 85; há 134 desaparecidos

1 minuto

(Reuters) -O número de mortes causadas pelas chuvas devastadoras que atingiram o Rio Grande do Sul na semana passada subiu para 85 e outros 4 óbitos estão sob investigação, enquanto 134 pessoas seguem desaparecidas, informou a Defesa Civil do Estado em balanço divulgado na noite desta segunda-feira.

Segundo o comunicado do órgão, 385 municípios foram afetados pelos eventos climáticos, mais de dois terços das cidades gaúchas, além de haver mais de 153 mil pessoas desalojadas e 339 feridas.

As chuvas provocaram cheias em rios em várias regiões do Estado, além da destruição de estradas e pontes. Afetaram ainda os serviços de fornecimento de água, energia elétrica e de serviços de telefonia para centenas de milhares de pessoas.

Os eventos climáticos afetaram no total mais de 1 milhão de pessoas, segundo a Defesa Civil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou nesta segunda-feira ao Congresso um projeto de decreto legislativo que reconhece estado de calamidade no Rio Grande do Sul e autoriza o governo a não computar no resultado fiscal os recursos e renúncias destinados à recuperação do Estado, afetado por chuvas devastadoras na semana passada.

(Por Fernando Cardoso, em São PauloEdição de Eduardo Simões e Pedro Fonseca)