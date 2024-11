Noruega anuncia doação de US$60 milhões ao Fundo Amazônia

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) – A Noruega anunciou neste domingo a doação de 670 milhões de coroas norueguesas (cerca de 60 milhões de dólares) ao Fundo Amazônia, apoio que, segundo o governo norueguês, se deu em conexão à redução do desmatamento no Brasil no último ano.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Stoere, durante uma conferência global no Rio de Janeiro que antecede a cúpula de líderes do G20, segundo comunicados do governo da Noruega e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que administra o Fundo.

“Durante a Cúpula do G20, o primeiro-ministro Jonas Gahr Stoere terá a oportunidade de se reunir com o presidente do Brasil para reafirmar a cooperação de longa data entre Noruega e Brasil em questões de mudanças climáticas e proteção da floresta tropical”, afirmou a Noruega em comunicado.

Na declaração, o primeiro-ministro norueguês afirmou que “preservar a floresta amazônica é uma das medidas mais importantes do mundo para enfrentar os impactos das mudanças climáticas” e que a redução do desmatamento no Brasil durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva “é uma evidência clara da ambição e da capacidade do governo brasileiro de agir sob a liderança do presidente Lula”.

O desmatamento na Amazônia brasileira caiu 30,6% nos 12 meses até julho em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do governo divulgados mais cedo este mês — a menor área destruída na maior floresta tropical do mundo em nove anos.

Os dados, que não são medidos conforme o ano calendário devido à intensa cobertura de nuvens durante a estação chuvosa entre novembro e abril, representam a primeira medida anual completa sob o governo Lula. O desmatamento na Amazônia caiu quase pela metade em comparação com o último ano completo do governo Bolsonaro.