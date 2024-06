Novo monólito misterioso aparece no deserto de Nevada, nos EUA

Um misterioso monólito brilhante apareceu em um deserto de Nevada, nos Estados Unidos, a mais recente instalação de aparência extraterrestre a se materializar nos últimos anos na América do Norte e Europa.

A polícia de Las Vegas avistou a estrutura reflexiva durante uma missão de busca e resgate no fim de semana em uma área de trilha a uma hora ao norte da cidade.

“Vemos muitas coisas estranhas… mas olhem só isso!”, publicou a força policial na segunda-feira nas redes sociais.

A estrutura retangular é a mais recente a intrigar a internet desde que elas começaram a aparecer em vários lugares do mundo em 2020.

O primeiro monólito, que foi descoberto no deserto de Utah enquanto o mundo enfrentava a pandemia de covid-19, rapidamente chamou a atenção da mídia internacional.

Muitos notaram a semelhança do objeto com os monólitos alienígenas que desencadeiam enormes avanços no progresso humano no clássico “2001: Uma Odisseia no Espaço”, filme de ficção científica de Stanley Kubrick.

Desde então, houve avistamentos nos Países Baixos, Polônia, Romênia, Canadá e Reino Unido, o que levou à criação de sites dedicados a rastreá-los.

A descoberta em Nevada, que a polícia postou em sua conta na rede social X, gerou uma série de comentários que variavam de especulação espantada a desprezo absoluto.

“Claramente alienígenas!”, escreveu o usuário @NWK1WAYS. “Vamos abrir, talvez tenha prêmios dentro”, sugeriu @Nstynick.

“Vamos realmente fazer tudo isso de novo?”, perguntou @cdharris19. “Apenas removam o lixo, descubram quem o colocou lá e multem essa pessoa.”

