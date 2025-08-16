O que se sabe após a cúpula entre Trump e Putin sobre a Ucrânia

Um “acordo de paz” em vez de um cessar-fogo na Ucrânia, sanções contra Moscou ignoradas… Estes são os principais resultados da cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin:

– Nenhum cessar-fogo alcançado –

A Ucrânia e os europeus esperavam ter convencido o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira, a alcançar um cessar-fogo com seu homólogo russo, Vladimir Putin, mais de três anos após o Exército russo invadir a Ucrânia.

Mas não foi o caso. “Todos concordaram que a melhor maneira de acabar com a horrível guerra entre Rússia e Ucrânia é chegar diretamente a um acordo de paz, que encerraria a guerra, e não a um simples acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não é cumprido”, afirmou Trump em sua rede Truth Social ao retornar a Washington.

Esta é uma vitória para Putin, cujas tropas têm feito avanços recentes no leste da Ucrânia.

O presidente russo exigiu desde o início um “acordo de paz” mais geral, para, segundo ele, abordar as “causas profundas” da guerra, começando pelo desejo da Ucrânia de se juntar à Otan. Moscou considera essa aliança militar uma ameaça existencial.

Segundo Kiev, o Exército russo lançou 85 drones e um míssil contra a Ucrânia durante a noite de sexta-feira, no momento em que a cúpula entre Trump e Putin ocorria no Alasca. O Exército russo reivindicou neste sábado (16) a captura de duas localidades no leste da Ucrânia.

– Pausa nas sanções americanas –

Na sexta-feira, expirou o ultimato imposto pelos Estados Unidos à Rússia para que terminasse a guerra na Ucrânia, sob o risco de que entrassem em vigor as chamadas sanções “secundárias”, ou seja, aquelas dirigidas a países que se abastecem da Rússia, em particular petróleo e armas.

“Devido à maneira como tudo aconteceu hoje, não acho que deva pensar nisso agora”, declarou o presidente americano em resposta a uma pergunta da Fox News após a cúpula.

Putin afirmou neste sábado que discutiu maneiras de encerrar o conflito “com uma base justa” durante a reunião com seu homólogo americano e enfatizou que a cúpula foi “oportuna” e “muito útil”, segundo declarações publicadas pelo Kremlin.

Trump dispõe de uma ferramenta legislativa que lhe concede “a capacidade de impor tarifas de 500% a qualquer país que ajude a Rússia e apoie a máquina de guerra de Putin”, segundo o influente senador republicano Lindsey Graham, um dos defensores dessa proposta. Donald Trump declarou que estava “analisando cuidadosamente” essa proposta.

Contudo, os líderes europeus afirmaram neste sábado estarem “dispostos a manter a pressão” sobre a Rússia por meio de “sanções e medidas econômicas específicas” enquanto “continuarem os massacres na Ucrânia” e até “o estabelecimento de uma paz justa e duradoura”.

– Questões territoriais não resolvidas –

Este era o grande medo da Ucrânia: um acordo em Anchorage que os obrigasse a ceder uma parte do seu território. Além da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, o Exército russo ocupa aproximadamente 20% do território ucraniano, em quatro regiões do sul e do leste (Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia).

Nem Putin nem Trump abordaram esta delicada questão durante suas declarações à imprensa. Será que o presidente americano se referiu a isso implicitamente ao assegurar em sua declaração final que restavam “muito poucas” questões a serem resolvidas e que “uma delas é provavelmente a mais importante”?

– Garantias de segurança –

A Ucrânia, com o apoio de seus aliados europeus, exige essas garantias em caso de fim das hostilidades, para evitar a retomada da invasão russa, algo que Moscou rejeita categoricamente.

Trump e Putin não abordaram diretamente esta questão em sua declaração final.

No entanto, em sua conversa posterior à cúpula com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e vários líderes europeus, Trump mencionou uma garantia de segurança semelhante ao Artigo 5 da Otan para Kiev, embora fora do quadro da Aliança Atlântica, segundo duas fontes ucranianas familiarizadas com o tema.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, indicou que o primeiro passo seria definir “uma cláusula de segurança coletiva que permitiria à Ucrânia obter o apoio de todos os seus parceiros, incluindo os Estados Unidos, prontos para agir caso seja atacada novamente”.

Vários países europeus, entre eles a França e o Reino Unido, manifestaram sua disposição de contribuir com uma força estacionada na Ucrânia, mas não na linha de frente.

– Uma reunião tripartite à vista? –

Trump confirmou que receberá Zelensky na Casa Branca na segunda-feira. “Se tudo correr bem, programaremos uma reunião com o presidente Putin”, acrescentou. Anteriormente, ele afirmou que um acordo para encerrar a guerra “dependia realmente do presidente” da Ucrânia.

