The Swiss voice in the world since 1935

O que se sabe após a cúpula entre Trump e Putin sobre a Ucrânia

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
5 minutos

Um “acordo de paz” em vez de um cessar-fogo na Ucrânia, sanções contra Moscou ignoradas… Estes são os principais resultados da cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin:

– Nenhum cessar-fogo alcançado –

A Ucrânia e os europeus esperavam ter convencido o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quarta-feira, a alcançar um cessar-fogo com seu homólogo russo, Vladimir Putin, mais de três anos após o Exército russo invadir a Ucrânia. 

Mas não foi o caso. “Todos concordaram que a melhor maneira de acabar com a horrível guerra entre Rússia e Ucrânia é chegar diretamente a um acordo de paz, que encerraria a guerra, e não a um simples acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não é cumprido”, afirmou Trump em sua rede Truth Social ao retornar a Washington.

Esta é uma vitória para Putin, cujas tropas têm feito avanços recentes no leste da Ucrânia.

O presidente russo exigiu desde o início um “acordo de paz” mais geral, para, segundo ele, abordar as “causas profundas” da guerra, começando pelo desejo da Ucrânia de se juntar à Otan. Moscou considera essa aliança militar uma ameaça existencial.

Segundo Kiev, o Exército russo lançou 85 drones e um míssil contra a Ucrânia durante a noite de sexta-feira, no momento em que a cúpula entre Trump e Putin ocorria no Alasca. O Exército russo reivindicou neste sábado (16) a captura de duas localidades no leste da Ucrânia.

– Pausa nas sanções americanas –

Na sexta-feira, expirou o ultimato imposto pelos Estados Unidos à Rússia para que terminasse a guerra na Ucrânia, sob o risco de que entrassem em vigor as chamadas sanções “secundárias”, ou seja, aquelas dirigidas a países que se abastecem da Rússia, em particular petróleo e armas. 

“Devido à maneira como tudo aconteceu hoje, não acho que deva pensar nisso agora”, declarou o presidente americano em resposta a uma pergunta da Fox News após a cúpula. 

Putin afirmou neste sábado que discutiu maneiras de encerrar o conflito “com uma base justa” durante a reunião com seu homólogo americano e enfatizou que a cúpula foi “oportuna” e “muito útil”, segundo declarações publicadas pelo Kremlin.

Trump dispõe de uma ferramenta legislativa que lhe concede “a capacidade de impor tarifas de 500% a qualquer país que ajude a Rússia e apoie a máquina de guerra de Putin”, segundo o influente senador republicano Lindsey Graham, um dos defensores dessa proposta. Donald Trump declarou que estava “analisando cuidadosamente” essa proposta.

Contudo, os líderes europeus afirmaram neste sábado estarem “dispostos a manter a pressão” sobre a Rússia por meio de “sanções e medidas econômicas específicas” enquanto “continuarem os massacres na Ucrânia” e até “o estabelecimento de uma paz justa e duradoura”.

– Questões territoriais não resolvidas –

Este era o grande medo da Ucrânia: um acordo em Anchorage que os obrigasse a ceder uma parte do seu território. Além da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, o Exército russo ocupa aproximadamente 20% do território ucraniano, em quatro regiões do sul e do leste (Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia).

Nem Putin nem Trump abordaram esta delicada questão durante suas declarações à imprensa. Será que o presidente americano se referiu a isso implicitamente ao assegurar em sua declaração final que restavam “muito poucas” questões a serem resolvidas e que “uma delas é provavelmente a mais importante”?

– Garantias de segurança –

A Ucrânia, com o apoio de seus aliados europeus, exige essas garantias em caso de fim das hostilidades, para evitar a retomada da invasão russa, algo que Moscou rejeita categoricamente. 

Trump e Putin não abordaram diretamente esta questão em sua declaração final. 

No entanto, em sua conversa posterior à cúpula com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e vários líderes europeus, Trump mencionou uma garantia de segurança semelhante ao Artigo 5 da Otan para Kiev, embora fora do quadro da Aliança Atlântica, segundo duas fontes ucranianas familiarizadas com o tema. 

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, indicou que o primeiro passo seria definir “uma cláusula de segurança coletiva que permitiria à Ucrânia obter o apoio de todos os seus parceiros, incluindo os Estados Unidos, prontos para agir caso seja atacada novamente”.

Vários países europeus, entre eles a França e o Reino Unido, manifestaram sua disposição de contribuir com uma força estacionada na Ucrânia, mas não na linha de frente. 

– Uma reunião tripartite à vista? –

Trump confirmou que receberá Zelensky na Casa Branca na segunda-feira. “Se tudo correr bem, programaremos uma reunião com o presidente Putin”, acrescentou. Anteriormente, ele afirmou que um acordo para encerrar a guerra “dependia realmente do presidente” da Ucrânia.

bb/dab/msr/meb/dd/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
28 Curtidas
54 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
8 Curtidas
9 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você seria político sem receber salário?

Na Suíça, muitos políticos trabalham sem salário fixo, até no Parlamento nacional. É o sistema de milícia: servir por convicção, não por dinheiro.

Participe da discussão
27 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR