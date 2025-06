Oasis, da briga ao dinheiro, o lado comercial do retorno

Quinze anos após a ruptura explosiva, os astros da música britânica Liam e Noel Gallagher se reúnem para uma turnê do Oasis, que começa em 4 de julho na cidade galesa de Cardiff e que promete, além da nostalgia, lucros econômicos assombrosos.

Liam insiste que o dinheiro está “muito abaixo na lista” de razões para a reunião dos dois irmãos em conflito, mas informações da imprensa britânica sugerem que cada um deles poderia embolsar cerca de 50 milhões de libras (368 milhões de reais).

Matt Grimes, um especialista na indústria musical da Universidade de Birmingham, calcula lucros de cerca de 40 milhões de libras (291 milhões de reais) para cada um dos irmãos Gallagher apenas para as 17 datas de shows no Reino Unido.

Depois do primeiro show em Cardiff, o Oasis, cujos sucessos incluem ‘Wonderwall’, ‘Don’t Look Back in Anger’ e ‘Champagne Supernova’, fará vários shows em sua cidade natal, Manchester, na semana seguinte.

Quase 1,4 milhão de ingressos foram vendidos para os shows no Reino Unido, gerando cerca de 240 milhões de libras (1,7 bilhão de reais), segundo o banco Barclays.

– ‘Merchandising’ –

E isso é apenas a ponta do iceberg. As vendas de ‘merchandising’, de camisas e quebra-cabeças, passando por roupas para bebês e utensílios de mesa, podem aumentar a receita total para cerca de 400 milhões de libras (2,9 bilhões de reais), segundo Grimes.

Os 24 shows fora do Reino Unido, incluindo México, Buenos Aires, Santiago e São Paulo, elevarão ainda mais a receita.

Ainda assim, o dinheiro gerado pelo retorno do Oasis fica ofuscado pela turnê recorde ‘Eras Tour’ de Taylor Swift, que arrecadou 2,2 bilhões de dólares (12 bilhões de reais) apenas com a venda de ingressos em 149 shows ao redor do mundo.

“Foi um evento logístico muito maior ou um conjunto de eventos maiores do que o que Oasis está propondo”, afirma Grimes.

Quando a turnê do Oasis foi anunciada, houve uma luta caótica para conseguir os cobiçados ingressos para seus shows, que começaram a ser vendidos em agosto do ano passado.

Mas os fãs ficaram indignados com os preços exorbitantes dos ingressos, que sofreram aumentos repentinos, baseados na demanda gigantesca, em alguns casos de 150 a 350 libras (de 1104 a 2236 reais).

A Ticketmaster, um dos sites oficiais de vendas, disse que a decisão sobre os preços foi tomada pelo “organizador da turnê”.

O Oasis responsabilizou o promotor da turnê.

O plano de promoção dos irmãos Gallagher, no entanto, foi mínimo. Duas postagens nas redes sociais, uma para gerar expectativa e a outra para confirmar.

“O fato de eles anunciarem uma reunião após anos de especulações sobre se fariam isso ou não é suficiente para chamar a atenção da imprensa”, afirma à AFP Chris Anderton, professor de Economia Cultural na Universidade de Southampton.

– Turnê para ganhar dinheiro –

Para o Oasis não há um álbum novo para promover, apenas clássicos para reviver.

“Na década de 1970, e talvez até nos anos 80, você saía em turnê para vender discos”, afirma Anderton.

“Agora você sai em turnê para ganhar dinheiro e o álbum é algo secundário, se é que você faz um”, acrescenta.

“Definitely Maybe”, lançado há 30 anos, voltou ao topo das paradas de vendas do Reino Unido graças ao anúncio da turnê de reunião.

Cada participante de um show do Oasis gastará uma média de 766 libras (cerca de 5.700 reais) em ingressos e despesas como transporte e hospedagem, segundo o Barclays.

Dois fatores-chave ajudam a explicar o auge das megaturnês, afirma Cecile Rap-Veber, diretora-geral do grupo francês Sacem (Sociedade de Autores, Compositores e Editores de Música).

Por um lado, o streaming “não gera tanto dinheiro quanto a era do CD”, o que leva os artistas a buscar formas de ganhar dinheiro por outros meios, explica.

Por outro, “o apetite do público por shows ao vivo” aumentou após os anos de confinamento devido à pandemia de covid.

Esses fatores fazem com que os fãs estejam mais dispostos a gastar grandes quantias.

Grimes resume que os seguidores devem se perguntar: “Vou para… Espanha ou talvez para o sul da França para umas férias de uma semana que vão me custar 600 libras (4.500 reais) ou vou ver minha banda favorita?

