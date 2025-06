Oito pessoas morrem em queda de balão em Santa Catarina

Oito pessoas morreram neste sábado (21) por causa do incêndio e queda de um balão aeroestático em Santa Catarina, informou o governador do estado, Jorginho Mello.

Esse é o segundo acidente fatal com balão no país em menos de uma semana.

“Oito vítimas fatais e 13 sobreviventes” é o balanço entre as “21 pessoas a bordo” do balão que faziam um passeio turístico, comunicou o governador no X.

Vídeos feitos por populares e reproduzidos pela TV mostram o momento em que o balão de ar quente pega fogo no ar sobre uma área rural a dez quilômetros do centro da cidade de Praia Grande.

O cesto de transportes se soltou e caiu em chamas de uma altura de vários metros. Outras imagens mostram passageiros se atirando do balão.

Os 13 resgatados foram enviados a hospitais da região, segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

O hospital Nossa Senhora de Fátima informou em uma nota que, de cinco pacientes que recebeu, dois já receberam alta e outros três continuam internados “estáveis e com ferimentos leves”.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Nos vídeos, é possível ver que as condições climáticas eram boas.

“Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em nota oficial, na qual disse que o governo está “à disposição” para ajudar no atendimento aos sobreviventes”.

– Fogo no cesto –

O piloto sobreviveu e relatou às autoridades que o fogo teria começado com “um maçarico” que estava dentro do cesto, segundo o policial Tiago Luiz Lemos, responsável pela delegacia de Praia Grande, citado pela imprensa local.

“Ele não soube dizer se o maçarico ficou aceso ou se houve uma chama espontânea”, explicou Lemos. A ferramenta costuma ser utilizada para acender os balões aeroestáticos.

Quando começou o fogo, o piloto fez uma manobra para que o balão descese e permitisse que os passageiros pulassem do cesto, segundo os bombeiros.

Mas oito deles não conseguiram sair. Com menos peso e fogo em sua base, o balão voltou a subir e depois caiu.

Quatro pessoas morreram carbonizadas e quatro após se atirarem do balão, disse à imprensa o tenente-coronel Zevir Cipriano Junior do Corpo dos Bombeiros

Uma testemunha do acidente relatou ao jornal Razão que viu “duas pessoas caindo, pegando fogo lá de cima, e depois a cestinha se rompeu, e o balão caiu”.

Praia Grande é uma região famosa pela prática de balonismo no Brasil.

No domingo passado, outra mulher morreu durante um passeio de balão em São Paulo.

