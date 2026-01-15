The Swiss voice in the world since 1935
Papa consola familiares de vítimas do incêndio em bar suíço

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O papa Leão XIV disse, nesta quinta-feira (15), a familiares das vítimas do incêndio no bar de uma estação de esqui suíça, que ocorreu na véspera de Ano Novo, que a fé pode ajudar nos “momentos mais sombrios e dolorosos”, durante uma audiência privada no Vaticano.

O chefe da Igreja católica recebeu cerca de 20 familiares, duas semanas após a tragédia que matou 40 pessoas e feriu outras 116 em Crans-Montana.

“Não posso lhes explicar, queridos irmãos e irmãs, por que vocês e seus entes queridos foram chamados a enfrentar uma provocação tão difícil. O afeto e as palavras de compaixão que lhes ofereço hoje parecem muito limitados e impotentes”, disse o papa em italiano, segundo uma transcrição de seu discurso publicada pelo Vaticano.

“A fé que habita em nós ilumina os momentos mais sombrios e dolorosos de nossas vidas com uma luz insubstituível, nos ajudando a continuar corajosamente no caminho rumo à nossa meta”, disse o sumo pontífice americano, que acrescentou que “voltarão a encontrar alegria”.

O grupo se reuniu, mais tarde, com o subsecretário do gabinete da primeira-ministra italiana Giorgina Meloni, Alfredo Mantovano, e com o ministro de Justiça, Carlo Nordio.

Mantovano disse que a Itália se constituirá parte civil no julgamento na Suíça e sugeriu que a Comissão Europeia faça o mesmo.

Segundo elementos preliminares da investigação, o incêndio foi provocado por fagulhas de sinalizadores que entraram em contato com uma espuma, usada como isolante acústico, colocada no teto.

