Papa pede defesa da “dignidade” humana ante “desafio” da IA

afp_tickers

3 minutos

O papa Leão XIV fez um apelo nesta terça-feira (29) para proteger a “dignidade” humana em um mundo digital que enfrenta o “desafio” da inteligência artificial, durante a primeira missa celebrada pelo Vaticano para influenciadores católicos, no marco do Jubileu da Juventude.

O Vaticano anunciou a participação de cerca de 500 mil pessoas de 146 países nesta semana de eventos dedicados a estudantes e jovens profissionais, com expectativa de até um milhão de participantes no fim de semana de encerramento com o Sumo Pontífice americano.

Na noite desta terça-feira, cerca de 120 mil pessoas, segundo a Santa Sé, participaram da missa inaugural na Praça de São Pedro, após a qual o papa Leão XIV fez uma aparição surpresa antes de abençoar os fiéis a bordo do Papamóvel.

Essa celebração acontece em um momento em que a Igreja Católica busca promover sua mensagem por meio das plataformas digitais, num contexto de queda na frequência às igrejas.

Francesca Parisi, uma influenciadora de 31 anos, explicou à AFP que considera sua atividade digital “uma forma de apostolado mais do que um trabalho”.

Alguns jovens com quem a AFP conversou disseram que os temas que mais desejam abordar nos eventos são as guerras, as mudanças climáticas, as desigualdades sociais e os perigos relacionados à inteligência artificial.

“Nada do que vem do ser humano e de sua criatividade deve ser usado para minar a dignidade dos outros”, declarou Leão XIV a jovens católicos influentes nas redes sociais, pedindo à população mundial que proteja sua “capacidade de escutar e falar” nesta “nova era” da inteligência artificial.

“Vivemos hoje em uma nova cultura, profundamente marcada e construída com e pela tecnologia. É nossa responsabilidade — e de vocês — garantir que essa cultura continue sendo humana”, afirmou o papa aos influenciadores durante uma missa na manhã de terça-feira.

“Hoje, em uma cultura onde a dimensão digital é onipresente, em uma época em que o surgimento da inteligência artificial marca uma nova geografia na vida das pessoas e de toda a sociedade, esse é o desafio que devemos enfrentar, refletindo (…) sobre nossa capacidade de escutar e falar, de entender e ser compreendidos”, prosseguiu.

Em junho, Leão XIV já havia alertado sobre as possíveis consequências da IA no desenvolvimento intelectual dos jovens.

“Todos nós estamos (…) preocupados com o destino das crianças e dos jovens, e com as possíveis consequências do uso da inteligência artificial em seu desenvolvimento intelectual e neurológico”, alertou o papa em uma mensagem aos participantes da segunda Conferência Anual de Roma sobre a IA.

oc-ljm/mdb/pb/acc/aa/am