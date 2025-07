Paris fecha três espaços de mergulho no Sena devido à chuva um dia após abertura

A chuva forçou o fechamento temporário neste domingo (6) de três áreas liberadas para o nado no Sena em Paris, informou a prefeitura, um dia após a autorização do mergulho no rio pela primeira vez desde 1923.

A bandeira vermelha era exibida neste domingo na entrada dos três espaços parisienses do centro, oeste e leste da cidade, que permanecerão fechados pelo menos até segunda-feira. Análises de amostras de água serão realizadas e os resultados devem ser conhecidos na manhã de terça-feira, segundo a prefeitura.

A piscina de Paris Plage, situada em um canal no norte da cidade, pode ser reaberta na segunda-feira, dependendo da qualidade da água.

O espaço habilitado no canal Saint-Martin, no centro da capital, que deveria receber os primeiros banhistas neste domingo, também permaneceu fechado devido ao “nível de pluviometria detectado, que compromete a qualidade da água”, informou a prefeitura do 10º distrito na rede social X. A princípio, o local abrirá na quarta-feira ao meio-dia.

Pierre Rabadan, secretário de Esportes na Prefeitura de Paris, disse que os fechamentos são uma “prova da seriedade do protocolo” implementado para garantir a “segurança máxima” dos usuários.

No sábado, mais de 2.300 pessoas vistaram os três espaços de nado, segundo a Prefeitura.

As autoridades investiram mais de 1,4 bilhão de euros (1,65 bilhão de dólares ou 8,9 bilhões de reais na cotação atual) para melhorar a qualidade da água, com obras no serviço de coleta de esgoto, para evitar o despejo no rio.

Contudo, como a água da chuva e as águas residuais são misturadas em uma única rede, a única solução em caso de chuvas fortes é descarregar todas no Sena.

Isto aconteceu há um ano, durante os Jogos Olímpicos, o que provocou atrasos em alguns eventos programados no rio porque a água não era adequada para nadar.

Assim como nas praias, um sistema de bandeiras (verde, amarela e vermelha) fornece informações sobre a vazão e a qualidade da água do rio, que será analisada com sondas instantâneas e amostras de culturas.

