“Ainda Estou Aqui” na Suíça, portugueses deixam o país, e algo de podre na Justiça do Brasil

Cena de "Ainda Estou Aqui", reproduzindo foto de Eunice Paiva em frente à sua casa no Rio de Janeiro, rodeada pelos filhos. Beatriz está com a camisa vermelha. © Alile Onawale/VideoFilms

Beatriz Paiva Keller, a filha caçula de Eunice e Rubens Paiva, desaparecido político e tema do filme Ainda estou aqui de Walter Salles Jr., vive em Berna e falou sobre o pai e a ditadura ao jornal Le Temps. Diversos outros temas relacionados ao Brasil e Portugal tomaram as manchetes suíças essa semana. Confira aqui os destaques.

De 11 a 17 de janeiro de 2025, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

“O desaparecimento do meu pai é uma ferida que nunca vai cicatrizar”

Radicada em Berna desde 1991, a psicóloga Beatriz Paiva Keller é a filha mais nova de Rubens e Eunice Paiva. Trabalhou como pesquisadora associada no Departamento de Igualdade entre Mulheres e Homens do Cantão de Berna e coordenou vários projetos de integração de mulheres migrantes.

Ela tinha pouco mais de 10 anos de idade quando seu pai, no Brasil, na época sob a ditadura militar, foi preso e depois desapareceu, sem que sua família soubesse nada sobre o que realmente havia acontecido com ele.

“A maneira como levaram meu pai, o maltrataram, até mentiram sobre seu paradeiro e fizeram seu corpo desaparecer, é um evento traumático difícil de superar. Superar também significa ‘esquecer, deixar para trás’, o que parece inconcebível para mim quando você nunca teve acesso à verdade dos fatos.”

O filme estreou na Suíça francófona essa semana. Leia a entrevista completa no link abaixo.

Fonte: Le TempsLink externo, em 14.01.2025 (em francês)

Por falta de dinheiro, portugueses deixam a Suíça

A tendência já havia sido detectada em 2017 quando, pela primeira vez neste século, o número de portugueses deixando a Suíça superou os que imigraram. Um em cada dez estrangeiros que vivem na Suíça tem passaporte português. De acordo com os últimos números disponíveis, que datam de 2023, cerca de 255.000 portugueses vivem no país, o que a torna a terceira maior comunidade estrangeira, depois dos italianos e alemães.

Em um capítulo de seu livro “Paisagem migratória no século XXI na Suíça”, a ser publicado no início de março, a pesquisadora Liliana Azevedo analisa a evolução da população portuguesa nos últimos vinte anos. A primeira coisa que chama a atenção é que cada vez mais portugueses estão decidindo deixar a Suíça.

Uma categoria se destaca entre os que decidem partir: os maiores de 65 anos, cujo número subiu de 141 em 2013 para 787 em 2023. A maioria deles são portugueses que emigraram para a Suíça entre as décadas de 1980 e 1990 e que agora estão atingindo a idade da aposentadoria”, explica Liliana Azevedo.

“A maioria dessas pessoas teve experiências semelhantes: entraram no mercado de trabalho pela base, com salários baixos e acumularam trabalho em tempo parcial”, continua. Como resultado: “Eles têm apenas pequenas pensões, suficientes para viver em Portugal, mas não na Suíça.

“Essas pessoas se encontram em uma situação econômica desfavorável. Não têm dinheiro suficiente”, concorda Antonio da Cunha, presidente da Federação das Associações Portuguesas na Suíça (FAPS). Nessas circunstâncias, voltar para casa é, muitas vezes, sua única opção.

“Uma pensão de 2.000 francos permite que você viva muito melhor em Portugal, onde o salário mínimo é de 860 francos”, explica Antonio da Cunha. “O salário oficial do Presidente da República é de 7.500 francos, e um ministro ganha 4.500 francos. Na Suíça, esse é um salário relativamente baixo.”

Fonte: WatsonLink externo, em 12.01.2025 (em francês).

Judiciário brasileiro: “luxo e compadrio”

O diário conservador zuriquenho Neue Zürcher Zeitung publicou uma devastadora reportagem sobre a elite do sistema judiciário brasileiro.

“Os juízes e promotores públicos do Brasil se permitem grandes privilégios e, ainda assim, permanecem suscetíveis à corrupção.

Imagine o seguinte cenário na Suíça: Uma vez por ano, um juiz da Suprema Corte Federal convida o judiciário para uma grande reunião em um resort de luxo no Caribe. Não apenas metade do tribunal e várias dezenas de advogados eminentes são convidados, mas também políticos, conselheiros do governo e funcionários públicos seniores. O evento, que dura vários dias, é patrocinado por empresas que são clientes dos advogados ou cujos casos estão sendo julgados no tribunal.

É exatamente isso que acontece no Brasil todos os anos, quando Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), convida pessoas para um evento em Portugal. Mendes é o decano do tribunal, ou seja, o juiz mais antigo. Ele tem 69 anos e fez seu doutorado em Münster. Ele é a eminência parda do judiciário brasileiro.

O 12º Fórum Jurídico, em junho, contou com a presença de 300 palestrantes. Eram esperados 2.000 participantes. O evento foi co-organizado pela universidade Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, que é de propriedade de Mendes e sua família.”

Fonte: NZZLink externo em 15.01.2025 (em alemão)

Inovação brasileira para banheiros

Uma inovação que pode revolucionar a forma como os banheiros são usados foi desenvolvida no Brasil.

Um empresário criou um produto que neutraliza os componentes da urina, evitando assim a necessidade de dar descarga no vaso sanitário.Um empresário criou o “piipee”, um spray que neutraliza os componentes da urina.

O produto foi um dos treze vencedores do programa internacional “Líderes do Futuro”, promovido este ano pela Fundação Príncipe Albert II de Mônaco. Esse spray é garantido por seu criador como inofensivo à saúde e benéfico ao meio ambiente.

Fonte: RTN.chLink externo, em 17.01.2025 (em francês)

Colete português vira moda na Suíça

Ou pelo menos é isso que diz a revista semanal Schweizer Illustrierte em sua última edição:

A influenciadora Rita Montezuma (à esq.) chamou a atenção das estilistas suíças. Instagram

“A última tendência da moda de Portugal está causando alvoroço neste inverno: Os coletes de malha estão conquistando o coração do mundo da moda. Os influenciadores portugueses estão mostrando como usar a tendência com estilo. É por isso que essa peça-chave versátil agora é absolutamente indispensável.

Os coletes de malha são mais do que apenas um item funcional de vestuário – eles são uma declaração. Seja em cores vivas, com estampas de cabos ou cores lisas clássicas, os coletes de suéter exalam uma elegância divertida que combina perfeitamente com a estética descontraída de Portugal.

Particularmente populares: estilos que são tricotados à mão ou produzidos por pequenas marcas. O foco está em materiais de alta qualidade, como lã ou alpaca, que não são apenas quentes, mas também sustentáveis. Outra vantagem: eles são fáceis de integrar em qualquer guarda-roupa de inverno.

Fonte: Schweizer IllustrierteLink externo, em 12.01.2025 (em alemão)

Participe do debate da semana:

