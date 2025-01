Clima encarece preço do café

O consumidor suíço está pagando mais pelo café, sua bebida preferida segundo as estatísticas. KEYSTONE/Christian Beutler

A crise climática tem afetado gravemente a produção do maior exportador mundial de café com secas extremas e incêndios prejudicando agricultores e comprometendo o mercado. O jornal suíço 20Min destacou os impactos e os esforços de produtores brasileiros para se adaptarem às mudanças.

9 minutos

Alexander Thoele

Alexander Thoele é de origem alemã e brasileira e ingressou na swissinfo.ch em 2002. Nascido no Rio de Janeiro, concluiu seus estudos de jornalismo e informática em Brasília e Stuttgart.

De 18 a 24 de janeiro de 2025, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Mostrar mais

Mostrar mais Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona Assine nosso boletim informativo e receba um e-mail todos as sextas-feiras com notícias do mundo de língua portuguesa, coletadas pela mídia suíça. Informações de uma perspectiva suíça para você. ler mais Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona

“Não tinha força nem para ir ao banheiro”

O artigo, escrito pelo jornalista Simon John e publicado na revista “Beobachter”, especializada em temas econômicos e de direito do consumidor, aborda o aumento de casos de dengue na Suíça trazidos por viajantes e analisa os avanços e desafios de uma nova vacina contra a doença.

A matéria relata a experiência de Ella Fierz, que contraiu dengue após uma viagem à Índia, destacando os sintomas debilitantes da doença, como febre alta, dores intensas e fraqueza extrema. Na Suíça, foram registrados 400 casos em 2023, enquanto globalmente a dengue tem avançado rapidamente, com 14 milhões de infecções e 10 mil mortes em 2024. Além disso, o mosquito transmissor, incluindo o perigoso Aedes albopictus (mosquito tigre asiático), já foi detectado em países europeus vizinhos, como Itália e França.

A nova vacina Qdenga, desenvolvida pela Takeda Pharma, gera esperanças, especialmente para regiões endêmicas como o Brasil, mas também provoca cautela devido a experiências passadas, como o caso da vacina Dengvaxia nas Filipinas, que resultou em complicações graves para crianças. Embora estudos indiquem que a Qdenga é eficaz e segura, ainda existem incertezas sobre sua proteção contra alguns sorotipos do vírus.

Especialistas suíços recomendam a vacina apenas para aqueles que já tiveram dengue, dado o alto risco de reinfecção grave. Para viajantes em geral, a decisão depende de uma análise cuidadosa dos riscos e benefícios. Enquanto isso, a aprovação de novas campanhas de vacinação depende da experiência acumulada em países como o Brasil.

O artigo equilibra os avanços médicos com a prudência necessária, ressaltando os desafios globais na luta contra a dengue e a importância de medidas preventivas em viagens a áreas de risco.

$Fonte: Beobachter em 24.01.2025Link externo (em alemão)

Queimada aumentam 79% no Brasil

O artigo publicado originalmente pela agência de notícias ATS, posteriormente republicado por diversos veículos suíços, destaca a grave situação ambiental enfrentada pelo Brasil em 2024. Segundo relatório da plataforma MapBiomas, o país registrou 30,8 milhões de hectares queimados, um aumento de 79% em relação a 2023, atingindo a maior área devastada desde 2019.

A Amazônia foi a região mais afetada, com 17,9 milhões de hectares destruídos, superando a área total queimada em 2023 e representando 58% do total nacional. Pela primeira vez, mais florestas foram queimadas do que pastos, um alerta para a vulnerabilidade dessas áreas críticas para a captura de carbono.

O estado do Pará, cuja capital Belém sediará a COP30 da ONU, sofreu o maior impacto, com 7,3 milhões de hectares devastados. Apesar do compromisso ambiental do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da redução de 30% no desmatamento oficial até agosto, os incêndios, em sua maioria provocados pelo homem, expõem desafios significativos agravados pelo aquecimento global.

Fonte: BlickLink externo, BluewinLink externo, Le MatinLink externo em 22.01.2025 (em francês)

Preço do café explode no mercado mundial

O jornal suíço 20Min destacou o impacto da crise climática na produção de café no Brasil, maior exportador mundial da commodity. Em dezembro de 2024, o preço do café arábica atingiu um recorde de 3,48 dólares por libra-peso na Bolsa de Nova York, devido à seca severa e incêndios florestais que afetaram regiões produtoras, como Caconde, SP. A seca extrema, agravada por temperaturas recordes, gerou perdas significativas para cafeicultores como Moacir Donizetti, cuja propriedade foi parcialmente destruída por incêndios.

A crise elevou os preços globais do café, com um aumento de 90% em 2024, impulsionado por safras frustradas e previsões pessimistas para 2025. Especialistas atribuem a situação às mudanças climáticas e apontam incertezas para o futuro do mercado.

Apesar das dificuldades, alguns produtores adotam soluções sustentáveis, como a “cafeicultura regenerativa”. Sergio Lange, em Divinolândia, investe no cultivo sob árvores para mitigar os efeitos da crise e melhorar a qualidade dos grãos, oferecendo esperança para o setor a longo prazo.

Fonte: 20min.ch em 21.01.2025Link externo (em francês)

Neymar é o investimento mais desastroso do futebol

O jornalista Dominic Wuillemin, especialista em esportes, publicou no jornal regional Langenthaler Tagblatt uma análise sobre o impacto de Neymar e outros astros na Saudi Pro League, destacando os desafios e ajustes da liga saudita após sua ofensiva bilionária no mercado de transferências.

Neymar, contratado por 90 milhões de euros pelo Al-Hilal e recebendo 100 milhões de euros anuais, é descrito como um dos maiores fracassos financeiros do futebol. Em 2024, ele jogou apenas duas partidas, devido a lesões recorrentes, e marcou um único gol em 18 meses. Seu técnico, Jorge Jesus, afirmou que Neymar não está mais no nível esperado, tornando-o inapto até para a Saudi Pro League. Isso evidencia a insustentabilidade de apostas em jogadores envelhecidos e frequentemente lesionados.

Neymar posando para fotos em um evento em São Paulo, em 3 de junho de 2024. EPA/Isaac Fontana

A tentativa saudita de se firmar como potência no futebol global enfrenta obstáculos, como baixa audiência local e limitada relevância internacional. Apesar de grandes investimentos iniciais, a liga ocupa apenas o sexto lugar em gastos com transferências na temporada atual, atrás das principais ligas europeias. Contudo, há indícios de profissionalização, com contratações estratégicas e redução na idade média dos jogadores importados, de 28 para 26 anos.

Em contraste com Neymar, Cristiano Ronaldo permanece como peça-chave do projeto saudita. Com 911 gols na carreira, ele busca alcançar a marca histórica de 1.000 gols. Ronaldo também deve renovar com o Al-Nassr, recebendo um contrato ainda mais lucrativo e participação acionária no clube, consolidando sua importância para os planos de renegociação de direitos de TV em 2025.

Fonte: Langenthaler Tagblatt em 20.01.2025Link externo (em alemão)

Norte em crise, Sul em expansão

O artigo, amplamente repercutido por diversas mídias suíças, analisa o contraste entre o desempenho econômico dos países do sul da Europa (Portugal, Espanha, Itália e Grécia) e as economias do norte, como Alemanha e Áustria. Após a pandemia, os países mediterrâneos, anteriormente vistos como “pecadores da dívida” sob o acrônimo PIIGS, transformaram-se em motores de crescimento da zona do euro, enquanto economias como a Alemanha enfrentam recessão e dificuldades estruturais.

O texto destaca que, impulsionados pelo turismo e pelo apoio financeiro do plano de recuperação da UE, os países do sul cresceram a taxas anuais entre 3,7% e 4,7% desde 2020. Em contraste, Alemanha, Áustria e França sofrem com dívida crescente, baixa competitividade industrial, dependência do mercado chinês e altos custos de energia. O déficit público e a instabilidade política também agravam a situação no norte.

A análise também enfatiza a melhoria nos índices de endividamento de Portugal, Grécia e Irlanda, enquanto países como França e Alemanha registraram aumentos significativos em suas dívidas públicas. Investidores, inclusive, percebem a dívida grega como menos arriscada do que a francesa.

Por fim, o texto prevê que as tendências atuais continuarão, com o sul da Europa consolidando seu papel como contrapeso econômico ao norte industrializado.

Fonte: Thuner Tagblatt em 19.01.2025Link externo (em alemão)

Participe do debate da semana:

Mostrar mais Debate Moderador: Katy Romy Qual é a importância dos acordos bilaterais entre a Suíça e a União Europeia (UE) para os suíços que vivem no exterior? Após meses de negociações, Suíça e UE concluem novo pacote de acordos bilaterais. Direitos de 466 mil suíços na UE estão em jogo, mas aprovação no Parlamento e referendo ainda são desafios. O que está em risco? Participe da discussão 43 Curtidas Visualizar a discussão

Se você tem uma opinião, crítica ou gostaria de propor algum tema, nos escreva. Clique AQUI para enviar um e-mail.

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 31 de janeiro. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

Até a próxima semana!

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona. Um resumo das notícias e opiniões mais recentes publicadas em jornais, revistas e portais da Suíça. Toda semana Ucrânia: análises da Suíça A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever