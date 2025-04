Portugal desenvolve seu primeiro avião

O presidente Donald Trump chegando no aeroporto de Virgínia, em 24 de abril de 2025. AP Photo/Jacquelyn Martin

Nesta semana os temas vão da saúde de um ex-presidente às ambições aeroespaciais de Portugal, passando pelo impacto da política comercial dos EUA e pelas articulações do próximo Conclave. Do ponto de vista jornalístico, o pano de fundo é um: os desdobramentos de poder.

De 19 a 25 de abril de 2025, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Ex-presidente em tratamento intensivo

O portal suíço Tagesanzeiger.ch publicou um artigo abordando o estado de saúde do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que se encontra internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) em Brasília. A internação ocorre após uma cirurgia intestinal realizada em 13 de abril, a sexta desde o atentado a faca em 2018. Os médicos relatam uma piora em seu quadro clínico, com aumento da pressão arterial e alterações nos parâmetros hepáticos, exigindo novos exames e sem previsão de alta da UTI.

Mesmo com as recomendações médicas de evitar visitas, Bolsonaro recebeu figuras públicas em seu leito hospitalar, como o líder do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Ele também participou de aparições públicas, incluindo uma entrevista ao canal SBT e uma live com seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Nessas ocasiões, ele minimizou as acusações de tentativa de golpe, tratando-as como perseguição política.

O artigo destaca ainda que Bolsonaro foi oficialmente informado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o início do processo judicial relacionado a um suposto plano de golpe em janeiro de 2023. A notificação foi entregue enquanto ele estava hospitalizado, o que causou tensão perceptível, registrada em vídeo. Sua equipe jurídica tem cinco dias, a contar da notificação, para apresentar uma defesa preliminar.

Fonte: tagesanzeiger.chLink externo, em 25.04.2025 (em alemão)

História de amor em Portugal está na TV

O jornal Bote der Urschweiz, do interior da Suíça, publicou uma reportagem sobre o casal suíço-brasileiro Silvia e Leandro Breda Stocco, que atualmente vive em Portugal com suas duas filhas.

A história faz parte da nova temporada da série documental “Hin und weg – Histórias de amor suíças ao redor do mundo”, que retrata casais binacionais enfrentando desafios para viverem juntos. Silvia, natural de Lauerz, e Leandro, brasileiro e fabricante de pranchas de surfe, viveram vários anos na Suíça antes de se mudarem.

O casal, que gerenciou por anos a piscina de Immensee e depois um Badiwägeli em Lauerz, decidiu mudar de vida e se estabelecer perto do mar, essencial para Leandro, cuja profissão depende do oceano. Apesar do amor, a adaptação não foi simples para Silvia, que enfrentou solidão e dificuldades nos primeiros tempos em Portugal, cuidando das filhas pequenas longe da família. Ainda assim, ela diz que encontrou ali um novo lar onde a família se sente bem.

Hoje, Silvia trabalha com mídias sociais e Leandro dirige sua própria empresa, a Malua Wood, especializada em pranchas de surfe de madeira. A trajetória do casal e sua busca por felicidade serão mostradas na televisão suíça a partir do dia 2 de maio, com todos os episódios disponíveis no canal SRF.

Fonte: Bote der UrschweizLink externo, em 24.04.2025 (em alemão)

Trump pode acelerar a integração da América Latina na economia global

O portal do prestigiado jornal suíço NZZ publicou uma análise detalhada assinada por Alexander Busch, correspondente no Brasil, sobre os efeitos da política tarifária isolacionista de Donald Trump no comércio internacional e, particularmente, na América do Sul.

Segundo Busch, as novas tarifas dos EUA estão abrindo oportunidades inesperadas para o continente, impulsionando mudanças significativas em três áreas principais: política comercial, integração regional e exportações agrícolas.

Com a América do Sul poupada das tarifas mais severas, países da região estão acelerando acordos de livre comércio, especialmente com a União Europeia e a EFTA (grupo que inclui a Suíça).

A liberalização econômica da Argentina sob Javier Milei e a redução de tarifas internas também fortalecem o bloco do Mercosul como um parceiro atrativo. Paralelamente, cresce o esforço para firmar parcerias com mercados asiáticos, como Coreia do Sul, Cingapura e Emirados Árabes Unidos.

Busch destaca ainda a reorganização das cadeias produtivas regionais, com empresas multinacionais revendo suas operações de forma integrada entre México e Cone Sul. A China, por sua vez, avança em sua influência ao conectar o porto de Chancay, no Peru, ao interior do continente.

Na agricultura, os produtores sul-americanos vêm conquistando espaço na Ásia, com destaque para o crescimento explosivo das exportações de carne, trigo e algodão. Apesar dos riscos geopolíticos, o artigo conclui que o novo cenário global representa um potencial transformador para a América Latina.

Fonte: NZZLink externo, em 23.04.2025 (em alemão)

Pessoas fazendo fila na Basílica de São Pedro, no Vaticano, para prestar homenagem ao Papa falecido. EPA/ALESSANDRO DI MEO

Arcebispo de São Paulo acredita em Papa africano

O portal suíço bluewin.ch, em sua versão em italiano, publicou uma análise detalhada sobre o clima que antecede o Conclave que elegerá o sucessor do Papa Francisco, falecido recentemente.

Em destaque, o artigo traz uma declaração do cardeal brasileiro Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo: “O resultado do Conclave pode trazer algumas surpresas. O Papa Francisco foi uma surpresa, ele não estava nas previsões. E foi uma surpresa maravilhosa.” Scherer também afirma que não descarta a possibilidade de um Papa africano ou asiático, lembrando que a Igreja é universal e pode ser conduzida por líderes de diferentes partes do mundo.

O texto destaca a controvérsia envolvendo o cardeal italiano Angelo Becciu, que deseja participar da votação mesmo tendo sido sancionado por Francisco em 2020. Apesar de ter sido afastado de suas funções e do direito de voto, Becciu alega que nunca foi formalmente excluído do Conclave, e sua presença pode desestabilizar o equilíbrio interno do Sacro Colégio.

A análise também menciona a complexidade do atual cenário e os desafios das Congregações Gerais, momento em que os cardeais se conhecem e formam alianças. Com 135 eleitores oficiais – podendo chegar a 136 com a presença de Becciu – o Conclave se aproxima com vários nomes especulados, incluindo Pietro Parolin, Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa.

Fonte: bluewin.chLink externo, em 23.04.2025 (em italiano)

Portugal desenvolve sua própria aeronave pela primeira vez – e o Brasil afirma que é uma cópia

O portal especializado em aviação aerotelegraph.com publicou um artigo assinado pelo editor Stefan Eiselin, destacando que Portugal está desenvolvendo, pela primeira vez, uma aeronave própria. O projeto chama-se Lus-222, é liderado pela empresa EEA Aircraft em parceria com a Força Aérea Portuguesa, e prevê uma aeronave regional com capacidade para 19 passageiros ou duas toneladas de carga, com voo inaugural previsto para 2028. O investimento inicial de 220 milhões de euros também financiará uma nova fábrica em Ponte de Sor.

No entanto, o desenvolvimento do Lus-222 gerou tensões com o Brasil. A empresa brasileira Desaer, que trabalha há anos no projeto ATL-100, acusa a EEA de copiar seu modelo, com base em dados trocados sob acordo de confidencialidade. A Desaer afirma deter todos os direitos do ATL-100 e considera que o projeto português replica suas características técnicas. Em resposta, a EEA nega a acusação e afirma que o Lus-222 tem como base o CASA C-212, sendo desenvolvido desde 2020 com uma proposta independente.

Apesar da controvérsia, o mercado de aeronaves regionais de 17 a 19 lugares já conta com vários modelos concorrentes ao redor do mundo, como o L-410 NG da Let, o Twin Otter canadense e o Sky Courier da Cessna. Ainda assim, o projeto português representa um marco histórico para a indústria aeronáutica do país e demonstra ambição em participar de um segmento competitivo.

Fonte: aerotelegraph.comLink externo, em 22.04.25 (em alemão)

Participe do debate da semana:

Se você tem uma opinião, crítica ou gostaria de propor algum tema, nos escreva.

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 2 de maio. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

Até a próxima semana!

