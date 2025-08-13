The Swiss voice in the world since 1935

Peru promulga lei de anistia a militares questionada por organismos de direitos humanos

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

A presidente do Peru, Dina Boluarte, promulgou nesta quarta-feira (13) uma controversa lei de anistia para militares e policiais processados por violações de direitos humanos durante o conflito armado que assolou o país entre 1980 e 2000.

“Hoje, com a promulgação desta lei de anistia, o governo reconhece o sacrifício dos membros das Forças Armadas, da polícia e dos comitês de autodefesa (civis) na luta contra o terrorismo e na defesa da democracia”, disse Boluarte durante uma cerimônia no Palácio do Governo.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e outros organismos internacionais consideram que a norma aprovada pelo Congresso, por iniciativa dos conservadores, deixa impunes crimes atrozes e vai diretamente contra milhares de vítimas.

Segundo a nova lei, a anistia será aplicada a militares e civis que ainda não tenham sido sentenciados pela Justiça. Também prevê a libertação de condenados com mais de 70 anos.

A presidente, que bate recordes de impopularidade e encerrará seu mandato em julho de 2026, rejeitou as críticas à anistia.

“Ninguém pode ousar insinuar aos agentes do Estado ou à sociedade peruana que subvertam as leis da República. Exigimos respeito”, enfatizou.

Nesse sentido, considerou que os críticos da norma estão do “lado de quem violou os direitos humanos dos nossos compatriotas”.

– Vista grossa –

A Corte IDH, o mais alto organismo judicial do continente, ordenou em 24 de julho ao Estado peruano que interrompesse “imediatamente” o trâmite da lei e, caso fosse promulgada, que se abstivesse de aplicá-la enquanto analisa seus efeitos sobre os direitos das vítimas.

Especialistas da ONU já haviam solicitado ao governo de Boluarte que vetasse a lei, argumentando que as normas internacionais proíbem anistias ou indultos por crimes graves.

Antes da aprovação legislativa em 9 de julho, a ONG Anistia Internacional havia exortado o Congresso a apoiar as vítimas e recusar firmemente a legislação.

As organizações de direitos humanos estimam que esta lei de anistia beneficiará cerca de 900 militares e policiais, incluindo vários generais.

O Peru aprovou em agosto de 2024 uma lei que declara prescritos os crimes contra a humanidade cometidos antes de 2002 na luta contra as guerrilhas.

A iniciativa, que os defensores dos direitos humanos chamam de “Lei da Impunidade”, beneficiou o falecido ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dois massacres de civis realizados pelo exército em 1991 e 1992, assim como 600 militares processados.

O conflito interno no Peru, no qual as forças do Estado enfrentaram as guerrilhas Sendero Luminoso e Movimento Revolucionário Túpac Amaru (MRTA), deixou cerca de 70 mil mortos, segundo cifras oficiais.

ljc/vel/val/ic/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
2 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
6 Curtidas
9 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Marc Leutenegger

Você já sentiu falta de moradia e aluguéis caros?

Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive?

Participe da discussão
54 Curtidas
63 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR