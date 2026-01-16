Petrobras bateu recorde de produção de petróleo em 2025

A Petrobras bateu seu recorde de produção de petróleo em 2025, com um aumento de 11% em relação ao ano anterior, informou a empresa nesta sexta-feira (16).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defende que o mundo planeje uma saída dos combustíveis fósseis, mas é alvo de críticas de ambientalistas por impulsionar a exploração de hidrocarbonetos no Brasil, um dos maiores produtores do mundo.

A Petrobras produziu 2,40 milhões de barris por dia (bpd) em 2025, melhorando suas próprias metas e superando “recordes anuais históricos registrados ao longo de uma trajetória de mais de 70 anos”, segundo comunicado da empresa.

A petroleira mantém há décadas uma tendência crescente em seus volumes de produção.

A produção total de petróleo e gás natural cresceu 11% em relação a 2024, alcançando 2,99 milhões de barris de petróleo equivalente por dia, uma medida que inclui os dois combustíveis.

Oitenta e dois por cento da produção da Petrobras provêm hoje da exploração do pré-sal, que extrai hidrocarbonetos entre grossas camadas de sal no fundo do mar.

A empresa planeja expandir suas “fronteiras de exploração” com um polêmico megaprojeto na Margem Equatorial, uma área marítima próxima da costa da Amazônia.

Após anos de discussões, a Petrobras recebeu, em outubro passado, licença do Ibama para iniciar perfurações exploratórias no local, em meio a críticas de ambientalistas.

Lula tem impulsionado o projeto sob o argumento de que precisa do dinheiro do petróleo para financiar a transição energética.

Ao mesmo tempo, o presidente defendeu, em novembro, durante a COP30, a conferência climática da ONU em Belém do Pará, que o mundo desenhe um “mapa do caminho” para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis.

