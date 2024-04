PF diz que 25 corpos estavam em embarcação de migrantes africanos encontrada no Pará

BRASÍLIA (Reuters) -A Polícia Federal afirmou que ao menos 25 pessoas estavam em uma embarcação que foi encontrada à deriva na região de Bragança, no Pará, no fim de semana, e disse que documentos e objetos achados próximos aos corpos indicam que as vítimas eram migrantes dos países africanos Mauritânia e Mali.

A PF disse que foram encontradas 25 capas de chuva dentro do barco, sendo 23 idênticas verdes e duas amarelas. O trabalho de exames médico-legais e também de outros profissionais para identificação das vítimas começou em Bragança, mas haverá a transferência dos corpos para Belém, capital do Estado distante cerca de 215 quilômetros.

Em entrevista divulgada pela assessoria de imprensa da PF, o superintendente da corporação no Pará, José Roberto Peres, disse que foram encontrados documentos que indicaram que o barco saiu do continente africano em 17 de janeiro.

“Ainda não temos (causa da morte), esse trabalho começa agora. Corpos estão vindo para Belém e um trabalho minucioso de perícia começa hoje (terça) e deve se estender até o final de semana”, disse o superintendente da PF.

“Ali vai ser identificado a causa mortis, que provavelmente foi a falta de alimento e de água”, acrescentou.

O delegado da PF afirmou que a corporação fez um levantamento e não houve qualquer notícia de algo semelhante no Estado do Pará até hoje. Segundo ele, em 2021, houve o registro de uma embarcação encontrada no Ceará com três corpos de pessoas oriundas da Mauritânia

(Reportagem de Ricardo BritoEdição de Pedro Fonseca)