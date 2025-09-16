The Swiss voice in the world since 1935
Notícias
Política comercial

Empresas suíças reagem a tarifaço com automação e produção local

O tarifaço de Trump comprometem as margens, perturbam as cadeias de abastecimento e prejudicam as relações com os clientes, afirmou a EY. Keystone-SDA

De acordo com uma pesquisa, as empresas suíças tomaram várias medidas em resposta às tarifas recentemente anunciadas pelos Estados Unidos. Entre elas estão o aumento da eficiência e da automação.

Em uma pesquisa realizada pela consultoria estratégica EY Parthenon, 48% dos CEOs entrevistados estão planejando medidas específicas nessas áreas. Ao mesmo tempo, quase três quartos afirmaram que, no futuro, produzirão cada vez mais bens localmente ou organizarão suas cadeias de abastecimento de forma mais regional, de acordo com um comunicado à imprensa divulgado pela EY na terça-feira. Ao todo, 1.200 CEOs em todo o mundo participaram da pesquisa, incluindo 50 da Suíça.

O pano de fundo das medidas é o aumento significativo das tarifas alfandegárias sobre as importações suíças para 39% desde o início de agosto. Esse desenvolvimento compromete as margens, interrompe as cadeias de abastecimento e prejudica as relações com os clientes, explicou Stefan Rösch-Rütsche, sócio-gerente da EY Suíça, citado no comunicado à imprensa. Portanto, as empresas precisam agir rapidamente e desenvolver soluções personalizadas.

Desejo de expansão

Além das tarifas alfandegárias, a incerteza geopolítica continua sendo o risco dominante para as empresas locais. Na Suíça, 52% dos CEOs citaram as tensões geopolíticas como a maior ameaça aos seus negócios, em comparação com apenas 28% em todo o mundo. As incertezas macroeconômicas também foram uma preocupação para 42% dos entrevistados.

Apesar da situação tensa, os líderes empresariais suíços continuam expansionistas. Quarenta por cento planejam pelo menos uma fusão ou aquisição nos próximos 12 meses, enquanto 76% desejam firmar alianças estratégicas ou joint ventures.

A maioria dos entrevistados acredita que a incerteza geopolítica e econômica continuará por vários anos: 38% esperam que ela dure pelo menos três a cinco anos, o que é significativamente mais do que a média global de 17%.

Adaptação: Fernando Hirschy

