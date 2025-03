Governo suíço rejeita proposta para limitar a população

O Partido Popular Suíço quer manter a população abaixo da marca de 10 milhões. Keystone / Ti-Press / Massimo Piccoli

O governo apresentou seus argumentos contra uma proposta do Partido Popular Suíço para limitar a população a 10 milhões de habitantes.

O limite prejudicaria a prosperidade, o crescimento econômico e a segurança na Suíça, disse o Conselho Federal em uma declaração na sexta-feira passada e recomendou que os legisladores e eleitores rejeitassem a ideia.

O Partido Popular Suíço, de direita – que nas últimas eleições alcançou quase um terço da Câmara dos Deputados com uma postura anti-imigração – quer limitar a população a um máximo de 10 milhões de habitantes. A iniciativa diz que a “imigração descontrolada” está sobrecarregando a infraestrutura do país e aumentando os aluguéis. O partido coletou mais de 114.000 assinaturas de apoiadores, ultrapassando o limite necessário para a realização de um plebiscito segundo o sistema de democracia direta da Suíça.

A população da Suíça atingiu 9,03 milhões de pessoas em setembro de 2024. A maioria dos imigrantes vem para trabalhar pelos altos salários suíços, já que as empresas locais não conseguem satisfazer suas necessidades de mão de obra internamente.

Se o limite de 10 milhões de pessoas estiver próximo, o Partido Popular – que tem um histórico de iniciativas contra estrangeiros – propõe conter o crescimento populacional limitando a imigração, especialmente de requerentes de asilo. Ainda assim, o plano também impediria a entrada de recém-chegados altamente qualificados.

O lobby empresarial economiesuisseLink externo criticou a ideia, dizendo que a economia sofreria se as empresas não pudessem contratar facilmente trabalhadores estrangeiros. O governo reconheceu e enfatizou que a Suíça depende do fornecimento de trabalhadores do exterior.

“Para restringir permanentemente a imigração, a Suíça teria que tomar medidas que seriam prejudiciais à sua prosperidade e incompatíveis com as obrigações internacionais da Suíça”, disse o Conselho Federal, a junta de ministros que governa o país.

O executivo destacou que restrições rígidas ao número de recém-chegados ameaçariam um tratado sobre a livre circulação de pessoas que a Suíça tem com a União Europeia (UE). Em dezembro, o governo chegou a um novo acordo com a UE, que concede aos suíços uma cláusula de salvaguarda para limitar a imigração em certos casos, ao mesmo tempo em que garante o fornecimento de trabalhadores.

“O Conselho Federal reconhece que a imigração e o crescimento populacional trazem desafios”, disse. “No entanto, as empresas suíças continuarão a depender de trabalhadores estrangeiros para se manterem competitivas e inovadoras.”

A iniciativa agora vai para o parlamento, onde os legisladores têm mais de um ano para debater a questão. Ainda não foi definida uma data para a votação nacional.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

