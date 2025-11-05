Pesquisa indica que população suíça deve rejeitar novo imposto sobre heranças

Participantes da defesa civil em serviço: se a iniciativa de serviço cívico for adotada, essas ofertas receberão um apoio mais amplo. Keystone / Ti-Press / Samuel Golay

Primeira pesquisa de opinião antes da votação nacional de 30 de novembro aponta uma nítida rejeição à iniciativa de criar um novo imposto sobre grandes heranças. Participantes também expressaram ceticismo em relação à proposta de estabelecer um serviço cívico obrigatório para todos e todas.

Se a proposta de taxar as heranças dos super-ricos na Suíça e utilizar os recursos para enfrentar a crise climática tivesse sido votada em 10 de outubro, ela teria sido rejeitada.

Quanto à iniciativa que busca substituir o serviço militar obrigatório por um “serviço cidadão”, em 10 de outubro, as opiniões do público eram mistas. O serviço cívico proposto pelo texto beneficiaria a comunidade e o meio ambiente, e seria obrigatório também para mulheres.

Esses são os principais resultados da primeira pesquisa de intenção de voto realizada pelo instituto de pesquisa gfs.bern, a pedido da Sociedade Suíça de Radiodifusão e Televisão (SRG SSR), da qual a Swissinfo faz parte. O instituto ainda realizará uma segunda pesquisa antes da votação, que ocorre em 30 de novembro.

A iniciativa pelo serviço cidadão, “Por uma Suíça engajadaLink externo”, que propõe uma reforma profunda do serviço militar, recebeu o apoio de 48% dos participantes da pesquisa, enquanto 46% se disseram contra e 6%, indecisos.

A população suíça residente no exterior apresentou resultados similares. Entre a diáspora, 49% se opuseram à proposta de serviço cívico.

Incerteza entre a população suíça no exterior

A iniciativa pelo serviço cidadão propõe que todos os cidadãos e cidadãs suíças realizem um serviço em benefício da comunidade e do meio ambiente. Diferentemente do sistema atual, essa obrigação também se aplicaria às mulheres. O texto também dá ao Parlamento a opção de estendê-la a residentes que não são cidadãos.

Hoje, o serviço obrigatório se limita ao exército, à defesa civil e ao serviço civil. Os proponentes da iniciativa desejam ampliá-lo para englobar outras formas de contribuição à sociedade.

Leia este artigo para entender melhor a nova iniciativa pelo serviço cívico:

As suíças e suíços no exterior não sabem se seriam afetados pela nova obrigação de prestar serviços cívicos.

O serviço militar obrigatório já se aplica a “todo cidadão suíço” – termos similares aos utilizados no texto da iniciativa. A iniciativa não prevê exceções explícitas para os suíços no exterior. Atualmente, a situação dos suíços no exterior é tratada de forma prática: eles não são obrigados a servir.

“Na prática, a situação da população suíça no exterior não vai mudar, não será diferente de hoje”, explica Noémi Roten, presidente do comitê da iniciativa, à Swissinfo.

Padrão na opinião popular indica rejeição

Embora a iniciativa ainda tenha chance de ser aceita, o cenário não parece muito favorável. A pesquisa recente do gfs.bern indica um impasse, mas iniciativas populares costumam perder apoio ao longo da campanha.

Esse conhecido padrão faz com que a iniciativa pelo serviço cidadão corra o risco de não conseguir manter o mesmo nível de apoio ao longo das semanas que antecedem a votação. Caso o padrão se confirme, é “provável” que a iniciativa seja rejeitada, disse o instituto de pesquisa gfs.bern.

Os pesquisadores também acreditam que os argumentos contrários à iniciativa estão ganhando mais força entre o público. “Isso reforça as dúvidas que já existem em relação à proposta”, afirmou o instituto de pesquisa.

A proposta conta com o apoio do Partido Verde Liberal, do Partido Social Democrata e do Partido Verde. Os votos mais expressivos contra a medida vêm de membros do Partido Liberal Radical.

Novo imposto sobre heranças caminha para rejeição

Participantes de uma reunião da ala jovem do Partido Socialista em Berna, em fevereiro de 2025. Keystone / Peter Klaunzer

A iniciativa para taxar heranças, lançada pela ala jovem do Partido Socialista, caminha nitidamente para uma rejeição. No total, 49% dos participantes da pesquisa afirmaram ser totalmente contra a proposta e 13%, “parcialmente contra”. Apenas 38% se declararam “a favor”.

Os maiores apoiadores da iniciativa são simpatizantes do Partido Socialista e do Partido Verde.

A proposta “Por uma política climática socialLink externo”, conhecida como iniciativa do imposto sobre heranças, visa introduzir um imposto sobre heranças de grandes fortunas.

Mais especificamente, o texto prevê a cobrança de um imposto de 50% sobre fortunas maiores que CHF 50 milhões transmitidas por herança ou doação a descendentes. O tributo incidiria apenas sobre o valor que exceder os CHF 50 milhões. Os recursos arrecadados seriam utilizados para combater as mudanças climáticas.

Leia este artigo para compreender melhor a nova iniciativa do imposto sobre heranças:

No entanto, cerca de dois terços dos participantes da pesquisa manifestaram dúvidas a respeito da eficácia do imposto planejado. O receio é que os ricos consigam contornar o imposto ou deixem a Suíça. Segundo a pesquisa, há ainda o receio de que empresas familiares enfrentem dificuldades e herdeiros de negócios tenham problemas de liquidez.

População suíça no exterior demonstra ceticismo

Entre os suíços residentes no exterior, 57% afirmaram ser contra a proposta. Na Suíça, essa porcentagem é de 62%

O argumento de que os ricos deveriam contribuir mais para a proteção climática é amplamente aceito. A iniciativa também tem certo apelo entre mulheres e pessoas jovens, bem como no Ticino.

Mas a votação provavelmente seguirá um caminho semelhante ao de muitas outras iniciativas populares.

“A percepção deve afastar-se ainda mais da definição do problema, dando foco às fragilidades e aos riscos da solução proposta. O histórico mostra que isso deve levar a um aumento da rejeição da iniciativa”, escreve o instituto de pesquisa gfs.bern.

Pesquisa de intenção de voto Na primeira pesquisa realizada antes das votações federais de 30 de novembro de 2025, o instituto gfs.bern entrevistou 14.785 eleitores e eleitoras entre 6 e 20 de outubro. A margem de erro é de 2,8% para mais ou para menos.

Edição: Samuel Jaberg/fh

Adaptação: Clarice Dominguez

