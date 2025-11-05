Pesquisa indica que população suíça deve rejeitar novo imposto sobre heranças
Primeira pesquisa de opinião antes da votação nacional de 30 de novembro aponta uma nítida rejeição à iniciativa de criar um novo imposto sobre grandes heranças. Participantes também expressaram ceticismo em relação à proposta de estabelecer um serviço cívico obrigatório para todos e todas.
Se a proposta de taxar as heranças dos super-ricos na Suíça e utilizar os recursos para enfrentar a crise climática tivesse sido votada em 10 de outubro, ela teria sido rejeitada.
Quanto à iniciativa que busca substituir o serviço militar obrigatório por um “serviço cidadão”, em 10 de outubro, as opiniões do público eram mistas. O serviço cívico proposto pelo texto beneficiaria a comunidade e o meio ambiente, e seria obrigatório também para mulheres.
Esses são os principais resultados da primeira pesquisa de intenção de voto realizada pelo instituto de pesquisa gfs.bern, a pedido da Sociedade Suíça de Radiodifusão e Televisão (SRG SSR), da qual a Swissinfo faz parte. O instituto ainda realizará uma segunda pesquisa antes da votação, que ocorre em 30 de novembro.
A iniciativa pelo serviço cidadão, “Por uma Suíça engajadaLink externo”, que propõe uma reforma profunda do serviço militar, recebeu o apoio de 48% dos participantes da pesquisa, enquanto 46% se disseram contra e 6%, indecisos.
A população suíça residente no exterior apresentou resultados similares. Entre a diáspora, 49% se opuseram à proposta de serviço cívico.
Incerteza entre a população suíça no exterior
A iniciativa pelo serviço cidadão propõe que todos os cidadãos e cidadãs suíças realizem um serviço em benefício da comunidade e do meio ambiente. Diferentemente do sistema atual, essa obrigação também se aplicaria às mulheres. O texto também dá ao Parlamento a opção de estendê-la a residentes que não são cidadãos.
Hoje, o serviço obrigatório se limita ao exército, à defesa civil e ao serviço civil. Os proponentes da iniciativa desejam ampliá-lo para englobar outras formas de contribuição à sociedade.
As suíças e suíços no exterior não sabem se seriam afetados pela nova obrigação de prestar serviços cívicos.
O serviço militar obrigatório já se aplica a “todo cidadão suíço” – termos similares aos utilizados no texto da iniciativa. A iniciativa não prevê exceções explícitas para os suíços no exterior. Atualmente, a situação dos suíços no exterior é tratada de forma prática: eles não são obrigados a servir.
“Na prática, a situação da população suíça no exterior não vai mudar, não será diferente de hoje”, explica Noémi Roten, presidente do comitê da iniciativa, à Swissinfo.
Padrão na opinião popular indica rejeição
Embora a iniciativa ainda tenha chance de ser aceita, o cenário não parece muito favorável. A pesquisa recente do gfs.bern indica um impasse, mas iniciativas populares costumam perder apoio ao longo da campanha.
Esse conhecido padrão faz com que a iniciativa pelo serviço cidadão corra o risco de não conseguir manter o mesmo nível de apoio ao longo das semanas que antecedem a votação. Caso o padrão se confirme, é “provável” que a iniciativa seja rejeitada, disse o instituto de pesquisa gfs.bern.
Os pesquisadores também acreditam que os argumentos contrários à iniciativa estão ganhando mais força entre o público. “Isso reforça as dúvidas que já existem em relação à proposta”, afirmou o instituto de pesquisa.
A proposta conta com o apoio do Partido Verde Liberal, do Partido Social Democrata e do Partido Verde. Os votos mais expressivos contra a medida vêm de membros do Partido Liberal Radical.
Novo imposto sobre heranças caminha para rejeição
A iniciativa para taxar heranças, lançada pela ala jovem do Partido Socialista, caminha nitidamente para uma rejeição. No total, 49% dos participantes da pesquisa afirmaram ser totalmente contra a proposta e 13%, “parcialmente contra”. Apenas 38% se declararam “a favor”.
Conteúdo externo
Os maiores apoiadores da iniciativa são simpatizantes do Partido Socialista e do Partido Verde.
A proposta “Por uma política climática socialLink externo”, conhecida como iniciativa do imposto sobre heranças, visa introduzir um imposto sobre heranças de grandes fortunas.
Mais especificamente, o texto prevê a cobrança de um imposto de 50% sobre fortunas maiores que CHF 50 milhões transmitidas por herança ou doação a descendentes. O tributo incidiria apenas sobre o valor que exceder os CHF 50 milhões. Os recursos arrecadados seriam utilizados para combater as mudanças climáticas.
No entanto, cerca de dois terços dos participantes da pesquisa manifestaram dúvidas a respeito da eficácia do imposto planejado. O receio é que os ricos consigam contornar o imposto ou deixem a Suíça. Segundo a pesquisa, há ainda o receio de que empresas familiares enfrentem dificuldades e herdeiros de negócios tenham problemas de liquidez.
População suíça no exterior demonstra ceticismo
Entre os suíços residentes no exterior, 57% afirmaram ser contra a proposta. Na Suíça, essa porcentagem é de 62%
O argumento de que os ricos deveriam contribuir mais para a proteção climática é amplamente aceito. A iniciativa também tem certo apelo entre mulheres e pessoas jovens, bem como no Ticino.
Mas a votação provavelmente seguirá um caminho semelhante ao de muitas outras iniciativas populares.
“A percepção deve afastar-se ainda mais da definição do problema, dando foco às fragilidades e aos riscos da solução proposta. O histórico mostra que isso deve levar a um aumento da rejeição da iniciativa”, escreve o instituto de pesquisa gfs.bern.
Na primeira pesquisa realizada antes das votações federais de 30 de novembro de 2025, o instituto gfs.bern entrevistou 14.785 eleitores e eleitoras entre 6 e 20 de outubro. A margem de erro é de 2,8% para mais ou para menos.
Edição: Samuel Jaberg/fh
Adaptação: Clarice Dominguez
