Senado suíço considera serviço militar obrigatório para mulheres

A iniciativa “Por uma Suíça que se engaja”, apresentada em outubro de 2023, pede que todas pessoas jovens contribuam para a comunidade e o meio ambiente, e não apenas os jovens suíços do exército. Keystone-SDA

Um comitê do Senado suíço declarou que a Suíça não deve introduzir o serviço civil, conforme proposto por uma iniciativa, mas está considerando uma contraproposta para estender o serviço militar obrigatório às mulheres.

A iniciativa “Por uma Suíça que se engaja” (a chamada iniciativa de serviço dos cidadãos), apresentada em outubro de 2023, pede que todas pessoas jovens contribuam para a comunidade e o meio ambiente, e não apenas os jovens suíços do exército. Esse compromisso poderia ser cumprido por meio do exército, do serviço público, da defesa civil ou de outros serviços de milícia, com compensação financeira.

A Câmara dos Deputados apoiou a decisão do governo, rejeitando a iniciativa sem oferecer uma alternativa. Enquanto isso, o Comitê de Política de Segurança do Senado interrompeu sua análise e agora está considerando apresentar uma contraproposta direta, de acordo com um comunicado de imprensa dos serviços parlamentares na terça-feira.

O comitê, por uma votação apertada de 6 a 5 e 2 abstenções, orientou a administração a elaborar uma proposta para a introdução do serviço obrigatório no setor de segurança, conforme descrito no relatório do governo sobre o desenvolvimento do sistema de serviço obrigatório.

Serviço militar obrigatório para mulheres

A contraproposta também deve incluir a extensão do serviço militar obrigatório às mulheres, de acordo com o comunicado à imprensa. A maioria acredita que essas medidas garantirão que as forças armadas e a defesa civil tenham pessoal adequado e atenderão a uma demanda fundamental da iniciativa: ampliar as obrigações de serviço civil para um segmento maior da sociedade.

O Comitê votou 10 votos a 2 para apresentar uma moção para reforçar rápida e adequadamente as forças armadas e a defesa civil para enfrentar os desafios geopolíticos atuais. Para isso, o modelo de serviço de segurança deve ser priorizado em relação ao modelo de serviço baseado em necessidades.

Uma minoria, no entanto, acha que o governo deve primeiro explorar minuciosamente várias opções para desenvolver o sistema de serviço obrigatório e, conforme planejado, escolher uma até o final de 2027. Eles sugerem que o Parlamento tome uma decisão após a conclusão desse processo.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

